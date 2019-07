Poliția din SUA a capturat 13 tone de cocaină Garda de Coasta a SUA (USCG) a anuntat dezmembrarea unei retele de traficanti de droguri si a capturat 13 tone de cocaina in timpul unor operatiuni recente in apele internationale din partea estica a Oceanului Pacific, relateaza sambata AFP. Drogurile, ambalate in baloti si valorand 350 de milioane de dolari, au fost gasite plutind de-a lungul coastelor Mexicului si Americii Centrale si de Sud, intre finalul lunii iunie si jumatatea lunii iulie, a precizat USCG. De asemenea, vedete rapide americane au interceptat sase ambarcatiuni suspecte. O inregistrare video difuzata de politia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

