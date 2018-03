Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei "comprimari la gat". Politia afirma ca, in acest stadiu, nu exista vreo proba care sa lege aceasta moarte de incidentul de la Salisbury. Detectivii fac apel la orice informatie care sa-i ajute in ancheta.…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a deschis o ancheta pentru crima in cazul mortii exilatului rus Nikolai Glushkov, al carui corp fara viata a fost gasit luni in apartamentul sau londonez, scrie AFP.

- Politia britanica a lansat o ancheta cu privire la o crima, dupa moartea omului de afaceri rus Nikolai Gluskov in sud-vestul Londrei, relateaza BBC News.Potrivit politiei, Gluskov, a carui familie a fost informata in acest sens, a murit in urma unei ”comprimari la gat”, scrie news.ro.…

- Politia londoneza a anuntat ca cerceteaza un colet suspect la Palatul Westminster (sediul parlamentului), unde o femeie este examinata ca masura de precautie, acesta fiind ultimul dintr-o serie de incidente pe care premierul britanic, Theresa May, le-a calificat drept 'odioase', relateaza joi…

- Un fost partener rus de afaceri al oligarhului si opozantului Kremlinului Boris Berezovski, Nikolai Gluskov, a fost gasit mort luni - in circumstante neprecizate - la Londra, potrivit presei britanice si ruse, scrie AFP.

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters.Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate,…

- Divizia de contraterorism a politiei londoneze a anuntat ca investigheaza moartea unui cetatean rus aflat in exil in Marea Britanie, dupa ce acesta a murit in locuinta sa din Londra din cauze necunoscute. 'O investigatie este in curs de desfasurare dupa moartea unui barbat in varsta de circa 60 de…

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters. Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate. Divizia…

- Cetateanul rus Nikolai Guskov, un apropiat al omului de afaceri Boris Berezovski, a fost gasit mort în locuinta sa din Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice, cazul fiind investigat de Directia pentru combaterea terorismului a Scotland Yard.

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters. Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni...

- Politia britanica efectueaza o ancheta de mare amploare pentru a incerca sa faca rapid lumina asupra otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal, in continuare in stare "critica", a anuntat sambata guvernul de la Londra care se pregateste de lupta in cazul implicarii Moscovei, relateaza AFP.…

- Patru persoane au fost arestate vineri, dupa ce au escaladat un balcon de la etajul intai al ambasadei iraniene din Londra si au fluturat un drapel, aparent pentru a protesta impotriva guvernului de la Teheran, informeaza Reuters. Politia metropolitana londoneza a precizat ca arestarile sunt motivate…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak (27 de ani) si a prietenei sale, gasiti amandoi…

- Acest barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit inconstient, alaturi de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, duminica, pe o banca, intr-un centru comercial din Salisbury, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Londra.

- Tragedie in Iași. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari. Din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Ieri dimineata, in comuna ieseana Cotnari, s-a solicitat interventia medicilor dupa ce o femeie in jur de 40 de ani a inceput…

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Politia federala a Indiei a arestat inca patru persoane suspectate in cazul fraudei de 1,8 miliarde de dolari, care a avut loc la filiala din sudul orasului Mumbai a Bancii Nationale Punjab si care este considerata cea mai mare frauda bancara din istoria tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Seful Directiei Fiscale din cadrul Primariei Timisoara spune ca nu se tine cont de statutul contravenientului, dar ca politistii si jandarmii ca ar trebui sa caute alte metode de a rezolva aceasta problema oamenilor strazii.

- Politistii din Prahova au deschis, joi, o ancheta, dupa ce mama unei fetite de 10 ani a reclamat ca aceasta a fost controlata de catre angajatii unui supermarket din Ploiesti, care o suspectau ca a furat. Angajatii au ridicat bluza fetitei fara acordul bunicului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 61 ani din orașul Ștei care s-a pensionat cu acte false și a incasat in ultimii 17 ani pe nedrept 240.000 de lei va fi judecat pentru inșelaciune in forma continuata. Barbatul este in atenția polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor,…

- TRIST… A trecut un an de la moartea care a cutremurat un oras intreg si care pana azi pastreaza atat de multe semne de intrebare! In februarie 2017, huseanul Ciprian Melinte era gasit spanzurat in podul unui restaurant, pe care il detinea in comun cu un partener de afaceri. Socul acestei vesti a fost…

- O femeie din Nebraska a dorit sa obțina cat mai mulți bani intr-un timp foarte scurt, așa ca a gasit o modalitate ușoara. Ii pacalea pe barbații naivi, de la care reușea sa obțina sume astronomice, scrie click.ro.

- Justitia britanica a respins, marti, o noua cerere de ridicare a mandatului de arestare a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, transmit Reuters si AFP. Tribunalul din districtul londonez Westminster, care se ocupa de acest dosar, a estimat…

- Directia Nationala Anticoruptie pare ca e tinuta in sah de instanta de la Londra. Potrivit surselor Hotnews.ro, ultimul termen de judecata a fost pe 31 ianuarie, insa tribunalul londonez care judeca cererea de extradare a amanat cauza. Procesul de extradare a lui Alexander Adamescu se judeca la …

- Documentul clasificat anterior, scris de republicani in Comisia de Informatii a Camerei Reprezentantilor, sustine ca probele federale privind potentialul amestec al Rusiei in campania prezidentiala a lui Trump au fost un produs al colaborarii FBI-ului si a Departamentului de Justitie impotriva lui Trump,…

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, ar fi murit în urma unei supradoze de Fentanyl, a anunțat o sursa din cadrul poliției londoneze. Decesul artistei este anchetat ca fiind un posibil act de suicid. Oamenii legii au spus ca au gasit Fentanyl contrafacut lânga…

- Moartea lui Victor Spirescu, primul roman care "a invadat" Regatul Unit in 2014, dupa ridicarea restrictiilor pe piata muncii, i-a socat pe rudele si prietenii sai. Cu totii stiau ca e pasionat de masini si ca ii placea sa apese puternic pedala de acceleratie, dar aveau totala incredere in el. Unul…

- Ancheta mortii lui Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a fost amanata, avand in vedere camedicul legist asteapta rezultatul mai multor teste, scrie BBC, citat de News.ro.

- Politia a deschis dosar penal in rem (cu privire la fapta) in cazul educatoarei de la Gradinita Bucsani, depistata cu TBC, a declarat joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, Alexandra Niculae. ''S-a deschis dosar penal…

- Politia britanica a anuntat ca decesul cantaretei Dolores O'Riordan nu este considerat suspect si ca medicii legisti urmeaza sa afle care au fost cauzele mortii, potrivit presei internationale.

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Un nou nascut a murit in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul Orasenesc din Rovinari, judetul Gorj. Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Politia din Hong Kong a arestat duminica un barbat sud-coreean suspectat de uciderea sotiei sale si a fiului lor in varsta de sapte ani, intr-o camera a hotelului de cinci stele Ritz-Carlton, transmit Reuters si AFP.

- Masina presedintelui Organizatiei Municipale a Femeilor Social-Democrate din Brasov, Adela Diaconu, a fost vandalizata, sambata, intr-o parcare din centrul istoric al orasului, pe usi fiind scris cu spray rosu „C+R”. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politia a deschis dosar penal pentru moarte suspecta in cazul copilului de un an si jumatate decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, fiind ridicate documentele intocmite de medici, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- Poliția franceza a anunțat ca toate bijuteriile furate in timpul jafului armat de la celebrul hotel Ritz din Paris au fost recuperate. Acestea au fost gasite intr-o geanta care probabil a fost scapata de unul dintre hoți, relataza BBC News. „Pot sa confirm ca toate bijuteriile furate au fost gasite…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- Poliția a declanșat o ancheta in cazul fetiței de un an și jumatate din Stana care a murit azi, 11 ianuarie, la Spitalul Județean Satu Mare. Potrivit procedurilor, oamenii legii au deschis o ancheta penala in acest caz. Mai multe detalii despre acest caz citiți aici: https://www.satmareanul.net/2018/01/11/un-nou-scandal-la-spitalul-judetean-un-copil-a-decedat

- Conducerea Spitalului de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a declansat, luni, o ancheta interna pentru a clarifica modul in care a fost diagnosticata si tratata o femeie in varsta de 63 de ani, care a murit in data de 4 ianuarie a.c., in sectia de Terapie Intensiva, la o zi dupa ce a fost ...

- Specialistii au finalizat ancheta la doi ani de la tragedie, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, ce s-a descoperit in cazul mortii dinamovistului Patrick Ekeng. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vietii camerunezului,…

- Politia a pornit un proces penal pe faptul incalcarii din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, in cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-si nasca copilul mort in toaleta Institutului Mamei si Copilului.

- Avocatul lui Radu Mazare, Ioana Focsa, a vorbit, recent, despre fuga din Romania a omului de afaceri. Femeia a declarat ca a aflat sambata despre plecarea fostului edil.Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu Mazare: 'A fost sesizata Inalta Curte de Casatie si Justitie...'…

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la închiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.ro.

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei), transmite…

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…