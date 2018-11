Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis anularea tuturor hotararilor de infiintare ale Companiilor Municipale. Solutia este definitiva, anunta USR intr-un comunicat de presa. In replica, Gabriela Firea sustine ca s-a „preluat acest model din Europa, din orase precum Viena, Stockholm, Berlin, iar companii municipale…

- Mai precis, ele au fost adoptate cu votul a jumatate plus unu din numarul total de consilieri, și nu cu votul a doua treimi, așa cum ar fi fost nevoie pentru astfel de proiecte care privesc patrimoniul Capitalei. Gabriela Firea spune ca decizia este șocanta, dar crede ca este vorba de o greșeala de…

- Gabriela Firea a reacționat dupa decizia Curții de Apel București de a anula toate hotararile de inființare a celor 22 decompanii municipale. „Am aflat in aceasta seara soluția Curții de Apel București, care a admis recursul USR și a dispus anularea Hotararilor CGMB prin care s-a decis inființarea…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat in ședința de joi alte patru proiecte de hotarare care vizeaza consolidarea sau reabilitarea unor noi imobile din Capitala, expertizate și incadrate in clasa I de risc seismic, informeaza Mediafax.“Am propus spre aprobare trei proiecte…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, joi, inainte de sedinta CGMB, ca 40 de autobuze noi au ajus in Capitala si vor fi livrate alte 60. „Ceea ce parea o Fata Morgana, si anume sosirea autobuzelor noi Euro 6 devine o realitate. Avem deja 40 de autobuze sosite in Bucuresti, iar pana la sfarsitul…

- Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti adoptata in decembrie anul trecut prin care se stabilea ca pot asigura transport in regim taxi doar transportatorii cu servicii de dispecerat. Decizia instantei a fost data dupa ce compania Star Taxi a cerut…

- Sase perchezitii au loc joi dimineata in Capitala, intr-un dosar privind fals in declaratii in legatura cu obtinerea de carti de identitate romanesti, in schimbul unor sume cuprinse intre 150 si 200 de euro, Conform politistilor, 15.000 de persoane figureaza cu domiciliul la trei adrese din sectorul…

- Trei spitale din capitala vor fi reabilitate Trei spitale din capitala vor fi reabilitate, iar investitiile totale aprobate astazi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti se ridica la 50 de milioane de euro. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a precizat care sunt cele trei unitati…