PNL militeaza pentru reglementarea profesiei de moasa intr-o scrisoare catre Comisia Europeana

Stiri pe aceeasi tema

- "Din pacate, Romania detine cateva recorduri europene la cifrele de risc pentru sanatatea materno-infantila: mortalitatea si morbiditatea, rata de cezariene, rata foarte scazuta de alaptare, separarea nejustificata a nou-nascutilor de mame, costuri foarte mari pentru nasterile medicalizate, lipsa…

- Romania este din nou pusa cu spatele la zid de catre oficialii europeni. Luni, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg va avea loc o dezbatere privind statul de drept din Romania.Citește și: Renate Weber o pune in garda pe Dancila: 'Trebuie sa fie și din partea Guvernului Romaniei…

- Președintele Partidului Socialiștilor Europeni, Serghei Stanishev, a anunțat, in cadrul reuniunii liderilor socialiști la Bruxelles, ca relațiile cu PSD, partidul condus de Liviu Dragnea, sunt inghețate pana la alegerile europarlamentare. Soarta ramanerii PSD in familia socialistilor europeni va fi…

- Cu privire la Norica Nicolai, Remus Borza a declarat ca „a avut o reacție vehementa, dar corecta impotriva ingerințelor nepermise ale unor demnitari sau funcționari europeni in politica interna a Romaniei, un stat suveran și membru cu puteri depline al Uniunii Europene". „Norica Nicolai i-a atacat…

- Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a deschis, in calitate de coorganizator, lucrarile celei de-a doua zile a Summit-ului European al Regiunilor si Oraselor, gazduit, in perioada 14-15 martie 2019, de Palatul Parlamentului din Bucuresti,…

- Liviu Pleșoianu a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Frans Timmermans dupa ce prim-vicepreședintele Comisiei Europene a lansat un nou atac a adresa Guvernului Romaniei. "Am deosebita placere de a anunța ca ii acord inalta distinctie de Doctor HORRORIS Causa prim-vicepresedintelui Comisiei…

- Liberalii someaza din nou Executivul sa abroge OUG 114 care prevede, printre altele plafonarea prețului gaze, in condițiile in care Comisia Europeana a anunțat, joi, ca a declanșat procedura de infringement din cauza neaplicarii a doua directive UE.Citește și: Transportatorii din Romania acuza…

- La sfarșitul primaverii suntem chemați la urne pentru a ne alege reprezentanții in Parlamentul European. Intre 23 și 26 mai au loc alegeri pentru Parlamentul European. Alegerile pentru cei 33 de europarlamentari romani vor avea loc pe 26 mai, atat in Romania, cat și in secțiile de votare din strainatate.…