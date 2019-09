Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL împotriva Guvernului Dancila au acceptat sa voteze la vedere în momentul în care moțiunea va fi dezbatuta în Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședintele PNL, potrivit Mediafax.Vicepreședintele…

- Textul motiunii de cenzura initiate de catre PNL si semnate de parlamentari din USR, PMP, UDMR, ALDE, Pro Romania, minoritati, dar chiar si PSD a fost dat publicitatii. Motiunea intitulata ”Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” a fost semnata pana acum de 237 de parlamentari,…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a spus din nou, miercuri seara, la Digi 24, ca s-au adunat 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura si ca mai sunt discutii cu alti parlamentari. "Astazi am reusit sa strangem 237 de semnaturi, patru peste numarul de voturi necesar pentru reusita motiunii…

- Dupa mai multe incercari nereușite, opoziția a izbutit sa stranga numarul necesar de semnaturi pentru demiterea Guvernului Dancila. Potrivit Digi24.ro, moțiunea de cenzuri a adunat 234 de semnaturi, cu una mai mult decat ar fi fost nevoie, și a fost semnata chiar și de parlamentari PSD, conform unor…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- Parlamentarii PNL au fost anunțați de la varful partidului ca liberalii nu au fost niciodata atat de aproape de intrarea la guvernare din 2017 incoace, au zis surse PNL pentru STIRIPESURSE.RO.PNL a ales o metoda atipica la moțiunea de cenzura pregatita in aceasta toamna. Pentru depunerea moțiunii…

- „Toate actiunile Partidului National Liberal sunt in conformitate cu calendarul pe care vi l-am comunicat public. La ora actuala exista un text al motiunii de cenzura, care a fost convenit cu cei de la USR, PMP si UDMR. Acest text a fost transmis si catre celelalte doua formatiuni politice: ALDE…