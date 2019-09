Diabeticii și doliul adus prea repede, din neglijență, în casele lor

Din ce in ce mai multi pacienti bolnavi de diabet se afla la limita dintre viata si moarte • Medicii specialisti sustin ca motivul principal este faptul ca acestia nu respecta indicatiile medicale. In acest an, trei pacienti ieseni diabetici au decedat din… [citeste mai departe]