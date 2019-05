Ploieştiul anului 2019, un municipiu cu un buget stors până la ultimul ban Violeta Stoica Municipiul Ploiești va avea și in 2019 un buget de avarie, mult mai stors și vlaguit decat a fost vreodata in ultimii ani. Presiunea cea mai mare pe buget este provenita din salariile crescute ale personalului propriu al Primariei Ploiești, numai cheltuielile la acest capitol fiind de circa 30 de milioane de lei, din totalul bugetului de cheltuilei local aferent anului 2019, de 387.706.000 de lei. Plus cheltuileile cu asigurarea salarizarii tuturor instituțiilor subordonate, bugetul Ploieștiului a plecat din start cu un handicap care nu va putea fi recuperat in niciun fel in timpul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

