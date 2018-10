Dacia se va concentra tot mai mult in viitor pe motorizarile pe GPL (Gaz Petrolier Lichefiat), pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, in contextul in care hibridele inca implica un cost suplimentar considerabil, iar CNG-ul, gazul natural comprimat, nu dispune de o retea consistenta la nivel european, scrie Ziarul financiar. Potrivit oficialilor grupului Renault, brandul francez intentioneaza sa renunte la motoarele Diesel si va veni din 2020 cu o versiune hibrida a lui Clio si versiuni plug-in hybrid – adica masini care pot alimenta bateria pentru motorul electric de la o priza externa…