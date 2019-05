Planul ALDE în negocierea cu PSD a candidatului la alegerile prezidenţiale: "Dumnezeu înainte, Tăriceanu preşedinte" Secretarul general ALDE, Daniel Chițoiu, a cerut in partid dublarea scorului electoral fața de precedentele alegeri din 2016, au relatat surse din partid pentru stiripesurse. In ALDE exista convingerea ca un scor de peste 12% la europarlamentare ar reprezenta o carte de vizita impresionanta pentru Calin Popescu Tariceanu in discuțiile cu PSD.



'Dumnezeu inainte, Tariceanu președinte' a devenit una din formulele de salut in voga la partid.



Bastioanele ALDE, pe care se pariaza toate carțile din partid, sunt Prahova, Bacau și Giurgiu. In județul Giurgiu, de exemplu, organizația… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

