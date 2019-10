Plantaţie de canabis, descoperită de DIICOT în judeţul Mehedinţi Potrivit unui comunicat al DIICOT, pe raza comunei Eselnita, judetul Mehedinti, a fost constituita o grupare ai carei membri au infiintat o cultura de canabis. Cu ocazia perchezitiilor a fost identificata o cultura outdoor de canabis, constituita din plante aflate in diferite stadii de dezvoltare, cu o inaltime de aproximativ 2,5 metri, 12 telefoane mobile, precum si diferite echipamente necesare cultivarii. In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca plantatia de canabis a fost cultivata in luna mai 2019, membrii gruparii ocupandu-se de ingrijirea si recoltarea acesteia.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

