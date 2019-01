Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, in varsta de 55 de ani, acuzat ca ar fi pus la punct si prezentat unei persoane femeie ca fiind adevarat un plan privind asasinarea la comanda a trei persoane prin intermediul unei substante…

- Un cetatean chinez, in varsta de 44 de ani, a fost condamnat de magistratii Judecatoriei Constanta la sapte ani de inchisoare pentru ucidere din culpa. Decizia nu este definitiva, aceasta fiind atacata la Curtea de Apel Constanta. Inculpatul a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe…

- Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui autovehicul fara permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, un barbat de 43 de ani, din Vaslui, a fost condamnat la patru…

- O tanara din judetul Constanta a fost condamnata la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru santaj. Decizia nu este una definitiva, aceasta fiind contestata la Curtea de Apel Constanta. In rechizitoriul cauzei, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta arata ca inculpata,…

- Un tanar de 15 ani, elev in clasa a IX a din cadrul unui liceu din Constanta, a fost pedepsit de magistratii Judecatoriei Constanta pentru ca cerea colegilor "taxa de smecherldquo; Decizia Judecatoriei Constanta nu este una definitiva, ea fiind atacata la Curtea de Apel Constanta. Inculpatul a mai fost…

- Curtea de Apel Constanta s a pronuntat ieri in dosarul tentativei de viol care a avut loc aproape de Campusul Universitatii "Ovidiusldquo; Victima are doar 14 ani, iar agresorul are 41 de ani. El este suspectat de tentativa de viol si se numara printre detinutii care s au bucurat de eliberarea conditionata…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata, un baiat, de numai 15 ani, a fost condamnat. Fata de inculpatul minor s a luat masura educativa a internarii intr un centru educativ pe durata de un an si…