- Pistolul marca Lefaucheux pe care Vincent Van Gogh l-ar fi folosit pentru a-si pune capat zilelor, in 27 iulie 1890 la Auvers-sur-Oise, va fi scos la licitatie miercuri la Paris la Hotelul Drouot, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Casa de licitatii AuctionArt - Remy Le Fur va scoate la vanzare…

- Un desen semnat de Picasso, 'Joueuse de flute et nu couche', pe care pictorul spaniol l-a realizat in 1932 si se afla in proprietatea Muzeului de Arta Moderna din New York (MoMA), a fost vandut joi cu suma de 286.000 de euro la o licitatie la Paris, a informat casa Christie's citata de…