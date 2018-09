Stiri pe aceeasi tema

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, si ar putea stabili un...

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, și ar putea stabili un nou record de preț pentru un artist in viața, scrie…

- New York-ul s-a plasat pe primul loc, urmat de Londra, Hong Kong si Singapore, in indicele centrelor financiare globale Z/Yen, care ia in considerare 100 de centre, evaluate in functie de factori precum infrastructura si accesul la angajati performanti. Scorul Londrei a scazut cu 8 puncte comparativ…

- Orasul american New York a depasit Londra in topul celor mai atractive centre financiare, a aratat un sondaj citat de agentia Reuters. Schimbarea de situatie se datoreaza deciziei Marii Britanii de parasi Uniunea Europeana, iar unele banci isi muta operatiunile din Londra. Brexit presupune…

- Peste 30 de rochii celebre purtate de regina muzicii soul, Aretha Franklin, care a incetat din viata din cauza unui cancer pancreatic la 16 august, vor fi scoase la licitatie in luna noiembrie, a anuntat vineri casa de licitatii Julien's Auctions, transmite DPA. Licitatia va fi organizata…

- Celebra colectie a miliardarului american Barney A. Ebsworth, ce include aproape 90 de opere create de mari maestri ai artei, precum Jackson Pollock si Edward Hopper, estimata la 350 de milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata de casa Christie's la New…

- Un tablou vechi de aproape 1000 de ani va fi scos la licitație la Hong Kong, iar casa Christie's, care il va pune sub ciocan, se așteapta ca prețul va fi de cel puțin 51 de milioane de dolari americani.

- O caligrafie aproape milenara, realizata de intelectualul chinez Su Shi, ar putea sa fie adjudecata cu 51 de milioane de dolari (43,6 milioane de euro) la licitatia organizata la sfarsitul lunii noiembrie, a estimat casa Christie's, potrivit AFP, preluata de News.ro.