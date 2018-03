Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot al companiei aeriene portugheze TAP a fost interpelat vineri seara pe aeroportul german Stuttgart, dupa ce s a constatat ca el s a prezentat la zbor in stare de ebrietate, iar cursa ce urma sa decoleze catre Lisabona a fost astfel anulata, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres.ro.…

- Peste 100 de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei companii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care era baut. Un angajat al aeroportului a observat ca barbatul, un pilot in varsta de 40 de ani, mirosea a alcool si avea un mers nesigur.…

- In data de 20.03.2018, in jurul orei 14:45, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca unei tinere din municipiul Deva i-a fost sustras din poșeta un portmoneu in care avea suma de aproximativ 560 lei, in timp ce se afla in interiorul unui magazin (second-hand) din Deva.…

- Au spart mai multe locuinte din localitatile Adam si Draguseni pana au fost prinsi. Este vorba deste o echipa de spargatori de 20 si 17 ani, chiar din Draguseni. Doar hotul major a fost retinut, cel minor fiind cercetat in libertate. Tinerii au fost identificati de politisti, dupa ce ar fi comis mai…

- Un tanar in varsta de 22 de ani, din județul Alba, pe numele caruia autoritațile judiciare germane au emis mandat european de arestare pentru savarșirea de infracțiuni contra patrimoniului a fost reținut de polițiști in municipiul Sibiu. Persoana in cauza a fost predata polițiștilor din cadrul I.P.J.…

- Politistii rutieri au retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto care circula pe drumurile publice desi avea suspendat dreptul de a conduce si se afla sub influenta alcoolului. La data de 7 martie, in jurul orei 22:45, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- Un adolescent banuit de comiterea unei infractiuni tentativa la talharie, retinut de politistii constanteni. Acesta este suspectat ca si a agresat unchiul de la care a vrut sa sustraga o suma de bani. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul savarsirii unei infractiuni de tentativa la…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie a.c., politistii de investigatii criminale…

- Reprezentantii personalului de la bordul avioanelor AUA, adica aproximativ 3.900 de angajati, considera ca oferta inaintata de management in cadrul negocierilor colective este prea mica. Conducerea companiei oferta o majorare salariala indexata in functie de inflatie de 2,1% si o plata unica de 1,4%.…

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier. Reprezentanţii personalului…

- Politistii au gasit marijuana in masina fratelui starului argentinian, relateaza As. Potrivit martorilor, Matias Messi, in varsta de 35 de ani, se afla la volanul unui Land Rover, pe un boulevard din Villa Gesell, sambata seara, si a intrat cu masina intr-un Volkswagen Vento. Dupa accident, fratele…

- Un microbuz plin cu pasageri inmatriculat in Republica Moldova s-a ciocnit cu o masina in care se aflau trei persoane. Una dintre ele a fost proiectata in exteriorul autoturismului si a murit, iar celelalte au ramas incarcerate. Potrivit informatiilor furnizate de reprezentantii Inspectoratului…

- Plangerea a fost depusa de un avocat german in 2016. Acesta le reprosa lui Mark Zuckerberg si altor noua directori ai Facebook ca sunt prea toleranti fata de continuturile rasiste.Avocatul, Chan-jo Jun, care s-a specializat in acest tip ce cazuri, a trimis justitiei capturi de ecran cu…

- In dimineata zilei de 24 februarie 2018, in jurul orei 05.30, politistii din patrula de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Blaj i-au depistat, in flagrant delict, pe doi tineri, de 17 si 18 ani, ambii din municipiul Blaj, in timp ce incercau sa patrunda in interiorul unui garaj de pe…

- La data de 24 februarie 2018, in jurul orei 19.45, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un tanar de 24 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmariri au pus in executare, astazi, un un mandat european de arestare, emis de autoritatile judiciare din Germania pe numele unui valcean de 23 de ani, din orașul Balcești. Oamenii legii ...

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul unor echipaje ale Jandarmeriei, au pus in executare, pe 21 februarie, mai multe mandate de percheziție emise de Judecatoria Radauți, intr-un dosar de inșelaciune in care principalul vizat este un radauțean in varsta…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar care a furat dintr-un magazin mai multe produse alimentare. Acesta a mai fost cercetat pentru furturi, loviri si distrugere. Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au luat, luni, masura retinerii, pentru o perioada…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti l-au depistat pe C.R., de 22 de ani, din comuna Bradu, care, in timp ce conducea un autoturism pe Bd. Republicii din municipiul Pitesti, a fost inregistrat de aparatul radar cu viteza de 108 km/h. Tanarul a fost sanctionat contraventional cu amenda…

- Un barbat din judetul Caras-Severin a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, in urma unui conflict, a aruncat benzina pe mama sa si i-a dat foc. Vecinii au fost cei care au salvat-o pe femeie. Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin a anuntat, vineri seara, ca barbatul se afla la domiciliul…

- Polițiștii din Turda au identificat și reținut un barbat banuit de comiterea a 8 furturi. Prejudiciul cauzat de acesta a fost recuperat de catre polițiști in proporție de circa 80%. La data de 14 februarie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au reținut un tanar,…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce un tir a lovit un autobuz de transport public plin cu pasageri, la iesire din municipiul Galati spre Smardan. Trei dintre victime sunt in stare grava. Traficul in zona este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Tirul si autobuzul s-au…

- Premiera in Ministerul Afacerior Interne! Satui de comportamentul umilitor și de abuzurile unui șef, mai mulți agenți de la Secția 25, din București au vrut sa se urce pe acoperișul unitații. Comisarul șef Dumitru Apostol este acuzat ca reține oameni ilegal și ca a luat abuziv o mașina la drive-test…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat care a comis multiple tâlharii pe raza municipiului Turda, în decursul unei luni de zile.Astfel, la data de 01.02.2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, în urma activitatilor de cercetare penala…

- Un barbat din cartierul bistritean Viisoara a fost retinut de politisti din cauza ca acesta nu a respectat un ordin de restrictie emis de instanta Judecatoriei Bistrita, la finele anului trecut. Pe numele barbatului, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru nerespectarea hotararii judecatorești.…

- Ieri, 29 ianuarie 2018, politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni si 20…

- Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena, Belgrad, Budapesta, Istanbul, Chisinau, Larnaca, Roma, Salonic, Sofia, Stockholm, Tel Aviv si intre Iasi si Tel Aviv. De asemenea, tarifele pornesc de la 119 euro dus-intors pe rute…

- Femeia care a atacat doi polițiști intr-un mall din Capitala a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Ea a fost reclamata de vanzatoarea unui magazin, dupa ce și-ar fi lovit copilul și, la sosirea oamenilor legii, a refuzat sa se legimiteze. Acuzata de ultraj, femeia care…

- Traseul contrabandei de țigari moldovenești trece prin Ucraina pentru a ajunge in Romania. Polițiștii de frontiera roman din Petea, județul Satu Mare, au confiscat un tir plin ochi cu țigari care au ca țara de origine Republica Moldova. La punctul de Trecere a Frontierei Petea, sambata, 27 ianuarie,…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au procedat la oprirea regulamentara a unei autoutilitare aflate in trafic, insa conducatorul auto si-a continuat deplasarea. Ulterior, politistii au procedat la urmarirea autovehiculului in cauza…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Creșterile inregistrate pe Aeroportul Internațional Timișoara fata de anul precedent: cu 40% a traficului de pasageri, cu 25% a mișcarilor de aeronave și cu 18% a traficului de marfa In total, in 2017, Aeroportul International Timisoara a inregistrat 1.621.529 pasageri, cu 40% in plus fata de anul precedent.…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul International Timisoara a crescut cu 40% in 2017 fata de anul precedent, fiind inregistrati peste 1,6 milioane de pasageri, iar destinatiile preferate au fost Bucuresti, Londra si Munchen, transmite corespondentul MEDIAFAX. Traficul de pasageri pe Aeroportul…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- O femeie de 81 de ani din localitatea Decindeni a fost gasita moarta in curte. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca pe corpul femeii existau mai multe leziuni la nivelul capului, feței și membrelor superioare. Fiul ei le-a spus oamenilor legii ca mama sa a suferit un accident,…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.Conform IPJ…

- Omul de afaceri Aurel Popescu, zis Moroiu, a fost scos, in aceasta dimineața din arestul IPJ Gorj și dus, pentru audieri, la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. Afaceristul a declarat ca nu este vinovat pentru infracțiunile pentru care a fost reținut. Reamintim, Polițiștii…

- Numar record de pasageri pe aeroporturile capitalei Cele doua aeroporturi ale Capitalei au consemnat anul trecut un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cu 16,8 % mai multi decât în 2016, depasind astfel media europeana. Potrivit datelor Companiei Nationale…

- Ideea de a organiza semifinala Eurovision in mina i-a apartinut primarului din Turda, care spune ca si-a dorit sa faca ceva inedit, astfel incat numele orasului sa beneficieze de o promovare fara precedent, informeaza Romania TV. Citeste si Eurovision Romania 2018: 60 de semifinalisti vor…

- Un barbat din Calafindești condamnat la inchisoare pentru furt calificat a fost identificat și reținut aseara de polițiștii suceveni, iar apoi incarcerat in Penitenciarul Botoșani. Individul are de ispașit o pedeapsa de 3 ani și 4 luni de inchisoare in baza unei decizii a Judecatoriei Radauți. El era…

- Polițiștii timisoreni au reținut un barbat de 39 de ani, depistat la scurt timp dupa ce ar fi incercat sa fure nu mai putin de trei autoturisme dintr-un garaj al unei societați comerciale. „La data de 02 ianuarie, polițiștii Secției 4 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute…