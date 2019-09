Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane au propus un nou calendar de liberalizare a pietei, care se va finaliza la 1 aprilie 2021. Afirmatia ii apartine lui Claudiu Dumbraveanu,…

- Conducerea ANRE Autoritațile romane trebuie sa modifice legislația referitoare la piața gazelor naturale sau sa trimita Comisiei Europene proiectele noilor propuneri legislative pana la 26 septembrie, cel tarziu. Cutuma este ca treaba sa fie gata cu trei zile inainte. In caz contrar, unul din dosarele…

- Comisia Europeana cere Romaniei un calendar de dereglementare a pretului gazelor, pentru a renunța la procedura de infringement Comisia Europeana a cerut autoritatilor romane un calendar de dereglementare a pretului gazelor de productie interna, pentru a renunta la procedura de infringement impotriva…

- In iulie, Comisia a emis un aviz motivat, iar Romania are termen 26 septembrie pentru a modifica legislatia, altfel dosarul va merge la Curtea Europeana de Justitie, iar Romania risca sa plateasca amenzi incepand cu data de 27 septembrie."OUG 114 si OUG 19/ 2019, care o modifica, ar trebui…

- El a fost intrebat de jurnalisti cum apreciaza faptul ca importurile de gaze din luna iunie au crescut foarte mult, de peste 300 de ori, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut."Am mai comentat chestia asta si o sa mai comentez de 100 de ori. Eu cred ca in sfarsit ne-a venit mintea…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019. Astfel, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale pentru…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie anunta ca a hotarat ieftinirea gazelor cu peste 5% pentru toti consumatorii in regim reglementat, incepand cu data de 1 iulie. Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat preturile…