- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat marti reactia "ofensatoare" a Administratiei de la Teheran la propunerile sale de negocieri, avertizand ca zone din Iran vor fi distruse in cazul unui eventual razboi."Acest minunat popor iranian sufera, si fara niciun motiv. Conducerea Iranului consuma…

- Agentia observa ca declaratia a fost facuta dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva unor oficiali de la Teheran. 'Presedintele a lasat usa deschisa pentru negocieri reale pentru eliminarea completa si verificabila a programului de inarmare nucleara al Iranului, a sistemelor sale de…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut duminica Siriei si aliatului acesteia, Rusia, sa inceteze "bombardamentul infernal" asupra ultimului bastion jihadist din Idlib, provincie din nord-vestul Siriei, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura…

- Președintele american Donald Trump a amenințat Iranul cu anihilarea totala in cazul in care regimul de la Teheran va declanșa un razboi impotriva Statelor Unite. Mesajul publicat pe Twitter de catre Donald Trump vine in contextul intensificarii tensiunilor dintre Washington și Teheran. „Daca Iran vrea…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…

- Un ONG sud-african a anuntat duminica faptul ca a primit o inregistrare video - drept proba de viata - a unui fotoreporter independent sud-african, rapit in ianuarie 2017, in nord-vestul Siriei, de catre un grup de barbati neindentificati, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: BREXIT:…

- Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif nu crede ca presedintele american Donald Trump doreste un razboi cu Iranul, dar considera ca acesta ar putea fi ademenit intr-un conflict, conform unui interviu acordat Reuters miercuri, la sediul misiunii Iranului la ONU din New York. "Nu cred ca vrea…