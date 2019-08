Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) remis joi AGERPRES, ministrul roman al Agriculturii, Petre Daea, a primit miercuri o delegatie a Republicii Populare Chineze condusa de doamna Jiang Yu, ambasadorul Chinei in Romania, intalnire la care a participat…

- Comisia Europeana i-a cerut, intr-o scrisoare, lui Petre Daea, sa corecteze cifrele raportate la producția de porumb pentru anii 2017 și 2018, existand suspiciuni ca acestea au fost umflate pentru a da bine in statisticile guvernarii PSD. Contactat de Digi24.ro, Petre Daea recunoaște existența scrisorii…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura populatia ca rosiile romanesti din „Programul Tomata“ sunt sigure pentru consum. Rosiile romanesti din „Programul Tomata“existente in prezent pe piata sunt sigure pentru consum, iar analizele realizate pe probe luate de la producatorii inscrisi in…

- Roșiile romanești sunt tot mai cautate, dupa ce in ultimii ani in piețele din Romania au aparut tomate din import, despre care cumparatorii spun ca nu au același gust și nu sunt la fel de sanatoase. Ministerul Agriculturii a efectuat mai multe controale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, cu scopul…

- "In urma verificarilor efectuate pana la data de 13 iunie 2019, tomatele aflate pe piata sunt sigure pentru consum si nu s-au depistat depasiri ale reziduurilor de pesticide peste limita maxima admisa", precizeaza MADR intr-un comunicat remis AGERPRES. Astfel, a fost prelevat un numar de 329 probe,…

- MADR asigura populația ca roșiile romanești din „Programul Tomata” sunt sigure pentru consum. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, efectueaza in aceasta perioada controale in piețe și la locul de producție (sere și solarii) dupa recoltare, in vederea…

- Rosiile romanesti existente in prezent pe piata sunt sigure pentru consum, iar analizele realizate pe probe luate de la producatorii inscrisi in programul de sprijin pentru tomate nu au relevat depasiri ale limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, informeaza vineri Ministerul Agriculturii…