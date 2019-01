Stiri pe aceeasi tema

- Un ton de 278 de kilograme s-a vandut sambata cu pretul record de 333,6 milioane de yeni (2,7 milioane de euro) la Tokyo, un succes neasteptat pentru primele licitatii de Anul Nou din piata Toyosu. Tonul roșu a fost pescuit ...

- O echipa de pescari din Japonia a dat o veritabila lovitura in apele din nordul țarii, in zona prefecturii Aomori. Ei au prins un ton albastru in greutate de 278 de kilograme. Acest pește e foarte scump, circa 10.000 de euro pe kilogram! Ei l-au vandut la piața de pește din Tokio pentru suma de 333,6…

- "Este un ton frumos, mai scump decat preconizam", a comentat cumparatorul, Kiyoshi Kimura, patron al lantului de restaurante Sushi Zanmai. El detinea deja recordul precedent, de doua ori mai mic, in 2013, pentru un ton de dimensiuni mai mici. Pestele a fost pescuit in largul prefecturii…

- La „tragerile speciale de Anul Nou”, Loteria Romana si-ar fi inselat jucatorii (sute de mii de oameni) pe trei fronturi: Loto „6 din 49”, Loto „5 din 40” si Joker, susține publicația ziariștii.com.Potrivit sursei citate, la toate cele trei sisteme de joc, Loteria a dublat prețul variantelor…

- Prelungirea a fost anuntata de Tribunalul Districtual din Tokyo, iar Ghosn va ramane in arestul principal din capitala Japoniei, unde Ghosn s-a aflat de la retinerea sa, luna trecuta, in baza acuzatiilor de fruda fiscala. Ghosn a fost arestat din nou, vineri, pe baza suspiciunilor ca, in octombrie 2008,…

- Jucatorul de tenis Florin Mergea a declarat, marti, ca emotiile traite la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro au fost unice si a precizat, in perspectiva editiei de la Tokyo din 2020, ca el si Tecau formeaza in continuare una dintre cele mai bune echipe de dublu din lume. "Era momentul…

- O cunoscuta stilista de la noi a murit la numai 25 de ani in urma unui accident vascular, scrie Romania TV. Teodora Maracineanu a murit fulgerator, sambata, fara ca nimic sa prevesteasca tragicul ei sfarsit. Ozana Barabancea scria in urma cu 2 zile pe Facebook ca tanara de 25 de ani a lesinat in sala…

- SUA au castigat, marti, medalia de aur in competitia feminina pe echipe, la Campionatele Mondiale de gimnastica de la Doha. Pe podium au mai urcat Rusia si China, toate trei calificandu-se astfel la JO de la Tokyo (2020). Echipa Romaniei a ratat finala, dupa locul 13 in calificari.