Peste 7.400 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ Peste 7.400 de candidati sunt asteptati, miercuri, sa sustina proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant, in cele 42 de centre de examen din judete si din Capitala. Cadrele didactice care promoveaza acest examen dobandesc dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. Potrivit Ministerului Educatiei, proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant (sesiunea 2019) se va desfasura miercuri, incepand cu ora 10:00, in 42 de centre de examen (cate unul in fiecare judet si in municipiul Bucuresti). In acest an, proba va fi sustinuta la 96… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proba scrisa din cadrul examenului national de definitivare in invatamant (sesiunea 2019) se va desfasura miercuri, 24 iulie, incepand cu ora 10:00, in 42 centre de examen (cate unul in fiecare judet si in Municipiul Bucuresti). In acest an, proba va fi sustinuta la 96 de discipline de examen. Dintre…

- Peste 7.400 de candidati sunt asteptati miercuri la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant. Potrivit Ministerului Educatiei Nationale, proba scrisa se va desfasura incepand cu ora 10,00, in 42 de centre de examen (cate unul in fiecare judet si in municipiul Bucuresti). In acest…

- Peste 7.400 de candidați vor susține, miercuri, proba scrisa a examenului național de definitivare in invatamant (sesiunea 2019), care va fi organizata in 42 de centre de examen. Cei mai mulți candidați sunt inscriși pentru disciplinele limba și literatura romana și matematica, potrivit Mediafax.Proba…

- Proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, se va desfasura miercuri, incepand cu ora 10,00, in 85 de centre de examen, potrivit unor date furnizate de Ministerul Educatiei. Pentru sustinerea…

- Absolvenții de liceu au susținut astazi proba scrisa la Limba și literatura romana, in cadrul examenului de Bacalaureat 2019 – prima proba scrisa din aceasta saptamana. Subiectele primite la Limba și literatura romana la BACALAUREAT 2019 au fost publicate pe site-ul alba24.ro. Jurnaliștii de la ziarul…

- Luni, 1 iulie, absolventii de liceu sustin proba scrisa la limba romana, la Bacalaureat 2019. Ministerul Educatiei a publicat pe edu.ro modele de subiecte. La prima sesiune de Bacalaureat 2019 s au inscris 136.087 de absolventi de liceu. 116.037 dintre acestia sunt din promotia curenta, iar 19.618 din…

- Azi incepe examenul de BAC 2019. Elevii susțin astazi proba orala la limba și literatura romana. Bacalaureatul 2019 incepe azi, 3 iunie, cu proba orala de evaluare a competențelor la limba romana. Celelalte competențe verificate sunt la limba materna, daca este cazul, competențele digitale și competențele…

- De astazi, 135.655 de absolventi de liceu intra in examenul de Bacalaureat, sesiunea de vara. Examenul maturitații incepe cu proba de evaluare orala a competentelor lingvistice la limba romana (proba A). Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, examenul de Bacalaureat va continua…