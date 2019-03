Peste 70 de noi cazuri de rujeola confirmate in ultimele zile

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de noi cazuri de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in 20 de judete si in Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total al imbolnavirilor trece de peste la 16.000. Potrivit Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Peste 20 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate, in ultima saptamana, in județul Salaj. Potrivit ultimelor date publicate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSBT) ,in intervalul 25 februarie – 1 martie2019 au fost raportate inca 66 de cazuri nou confirmate…

- V. Stoica Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat un nou deces cauzat de gripa care a inceput sa faca ravagii in Romania, in special in randul persoanelor care au și alte afecțiuni medicale. Pana ieri, numarul deceselor cauzate de gripa in acest sezon rece ajunsese…

- 35 de cazuri de rujeola au fost confirmate la nivel national, in perioada 14-18 ianuarie, in noua judete. Printre acestea se afla si Salajul – trei cazuri. Conform ultimelor date publicate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSBT), numarul total de cazuri de rujeola…

- Alte 35 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.671, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT. Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate…

- Alte 35 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.671, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma…

- Nu mai puțin de 36 de cazuri de rujeola au fost confirmate, in perioada 4 – 11 ianuarie 2019, in opt județe din țara, conform datelor publicate, vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSBT). Printre cele opt județe se numara și județul Salaj. Numarul total de…