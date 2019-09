Peste 6.000 de intervenţii ale pompierilor din Buzău în primele opt luni din 2019 Potrivit Biroului de presa al ISU Buzau, in acest interval de timp au fost inregistrate 4.994 de cazuri de urgenta asistate de SMURD si 1.533 de interventii in situatii de urgenta. 'In medie, 27 de interventii pe zi, 5.010 persoane au fost asistate de echipajele SMURD, dintre care 4.547 adulti si 463 copii, 85 de persoane, dintre care un copil, fiind salvate de pompieri in urma producerii unor incendii', au mai precizat reprezentantii ISU Buzau. Sursa citata a precizat ca, in aceeasi perioada, pompierii au intervenit in aproape 870 de incendii, in timpul interventiilor fiind salvate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

