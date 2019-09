Peste 5.600 de teleormăneni şi-au găsit un loc de muncă prin AJOFM, în primele opt luni din 2019 Peste 5.600 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca prin AJOFM, in primele opt luni din 2019 in Social / on 27/09/2019 at 10:56 / 5.601 teleormaneni și-au gasit un munca in primele opt luni din anul 2019, prin intermediul AJOFM Teleorman, se arata intr-un comunicat de presa al instituției. Potrivit sursei citate, din totalul persoanelor care și-au gasit un loc de munca in perioada menționata, 2.889 au peste 45 de ani, 1.129 au varsta cuprinsa intre 35 și 45 de ani, 879 au intre 25 și 35 de ani, iar 704 sunt tineri sub 25 de ani. Pe de alta parte, in functie de rezidenta, din… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

