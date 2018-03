Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele Htin Kyaw a cerut pe 21 martie 2018 sa fie demis din functie", a anuntat presedintia intr-un scurt comunicat pe pagina de Facebook.Intelectual, fiul unui renumit poet birmanez si prieten din copilarie al lui Aung San Suu Kyi, Kyaw a devenit in aprilie 2016 primul civil in…

- Un membru al echipei de acrobati a Cirque du Soleil a murit intr-un spital din orasul american Tampa, unde fusese transportat in urma unui accident petrecut pe scena, in timpul reprezentatiei de sambata seara a spectacolului "Volta", potrivit tmz.com. Yann Arnaud efectua o acrobatie in…

- Potrivit raportului, Finlanda este cea mai fericita tara din lume, tara nordica urcand pe primul loc in acest clasament de pe a cincea pozitie ocupata anul trecut, detronand astfel Norvegia, potrivit Agerpres. Ca de obicei, si in 2018 primele zece locuri ale topului celor mai fericite tari din lume…

- Antrenorul aiudean Bogdan Andone (43 de ani) a demisionat de la carma divizionarei secunde ASU Poli Timișoara, pe care o preluase la inceputul acestui sezon. Decizia sa fusese luata inca de saptamana trecuta, inaintea partidei cu Academica Clinceni, dar a fost pusa in practica miercuri. dupa negocierile…

- Moartea unui om al strazii care devenise celebru pentru faptul ca a cantat la pian pe strada e deplansa de mulți locuitori din Edmonton, Canada. Ryan Arcand era obișnuit cu sunetele orașului - mașini care se ciocneau, oameni care țipa, zgomotul traficului - in timp ce locuia in strada.…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a demisionat din fruntea Partidului Democrat in urma rezultatului slab la alegerile de duminica. El a catalogat infrangerea suferita de partidul sau drept una ”clara”, citeaza Agerpres agențiile internaționale. Partidul Democrat din Italia, formațiune de centru-stanga…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca va reveni asupra ideii de a supraimpozita importurile de otel si aluminiu, cu conditia ca un nou acord de liber-schimb nord-american ALENA, de aceasta data "corect", sa fie semnat, scrie AFP.

- Economistul Karl Widerquist , profesor asociat in cadrul Universitatii Georgetown din Qatar, a reamintit, referitor la acest subiect, faptul ca in urma cu 10 ani, numai 12% dintre respondentii sondajelor de opinie sustineau ideea unui venit de baza universal. Intre timp, lucrurile s-au schimbat…

- SUA a cucerit medalia de aur in proba masculina pe echipe la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, dupa ce a invins Suedia, in finala de sambata, cu scorul de 10-7 (0-0, 0-2, 2-0, 1-0, 0-2, 2-0, 0-1, 5-0, 0-2). SUA a castigat prima sa medalie olimpica de aur in proba masculina…

- Tenismena moldoveana Alexandra Perper a ciștigat primul trofeu al anului. Sportiva de 26 de ani s-a impus la Manacor (Spania), competiție dotata cu premii in valoare de 15 mii de dolari, transmite IPN. Pina in finala, Perper le-a invins pe Federica Bilardo (Italia), Sonya Latycheva (Canada), Joanna…

- Suedia domina in competitia de curling, atat la feminin cat si la masculin, dupa partidele de sambata, la JO de iarna de la PyeongChang. In intrecerea feminina, Suedia a invins cu 8-7 Elvetia, in timp ce la baieti, nordicii au trecut cu 5-2 de Canada. Alte rezultate au fost:…

- Dorin Chirtoaca și-a anunțat demisia din funcția de primar al Capitalei. Potrivit Codului Electoral, alegerile au loc in urmatoarele situații: a) daca consiliul a demisionat, a fost dizolvat ori componenta lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numarul stabilit de Legea privind administratia publica locala;…

- In cursul zilei de ieri, pana sa se anunțe decizia CEX-ului PSD privind soarta secretarilor de stat, un controversat demnitar din Ministerul Transporturilor și-a anunțat deja demisia pe Facebook....

- Echipa Canadei, campioana olimpica en titre, a invins la limita, cu 2-1, formatia Statelor Unite, intr-o partida din cadrul Grupei A a turneului de hochei feminin din cadrul JO de iarna de la PyeongChang, disputata joi. Aceasta este a 23-a victorie consecutiva obtinuta de hocheistele canadiene la Jocurile…

- Are Romania in suflet, dar Canada a ajutat-o sa ajunga la Jocurile Olimpice. Alexandra Ianculescu e patinatoare de viteza și a ajuns la Pyeongchang pe cont propriu. A strans bani ca sa se poata antrena, din reclame și carți de bucate.

- Romania a castigat partida disputata impotriva Canadei, in turul I al Grupei Mondiale II din FED Cup, cu scorul de 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I. Irina Begu a adus punctul decisiv, duminica, printr-o victorie clara impotriva numarului 319 WTA, Katherine Sebov.

- Cum se simte Simona Halep dupa accidentarea de la Melbourne. ”Dupa doua saptamani, ieri a fost prima zi in care am jucat un pic. Mi-am dat drumul, ma simt bine, dar piciorul mai e un pic umflat”, a explicat Simona Halep. Medicul Ștefan Irimia este cel care a consultat-o pe numarul 2 WTA la Cluj-Napoca…

- Cu Simona Halep (2 WTA) in tribune, Sorana Carstea (38 WTA) si-a aratat clasa in fata unei adversare inferioare din toate punctele de vedere. Calificarea tricolorelor in aceasta confruntare ar trebui sa fie o formalitate.

- Alexandra Dulgheru rememoreaza victoriile cu Canada din 2015 și atmosfera de la meciuri. Ea crede ca Romania e favorita 70% in intalnirea care incepe maine, la Cluj. In urma cu aproape 3 ani, caștiga doua meciuri de simplu și ajuta imens echipa Romaniei sa invinga Canada in deplasare, la Montreal. Sa…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a vizitat, joi, la antrenament, pe jucatoarele din echipa de Fed Cup a Romaniei, care intalneste in acest weekend Canada, la Cluj-Napoca. “La antrenamentul din aceasta dupa-amiaza, Mister le-a urmarit la treaba pe Irina Begu si Sorana Carstea, s-a fotografiat…

- Surse: Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a demisionat Directorul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, Bogdan Mîndrescu, a demisionat din functie fara sa precizeze motivul, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor. Amintim însa ca, la 1 februarie,…

- Directorul general al Aeroportului Otopeni, Bogdan Stelian Mindrescu, a demisionat joi, fara a preciza motivele care au condus la aceasta decizie. Corpul de control al Guvernului a efectuat un control in urma caruia au fost descoperite mai multe nereguli. -continua-

- Atacurile DDoS realizate accidental de autorii de mesaje spam, sabotajul politic și incercarea deținatorilor de botnet-uri DDoS de a face bani din Bitcoin – acestea se numara printre tendințele analizate in raportul Kaspersky Lab pentru cel de-al patrulea trimestru din 2017, realizat pe baza datelor…

- Sorana Cîrstea a declarat, la plecarea spre Cluj-Napoca pentru meciul Fed Cup România - Canada, ca România are destule jucatoare bune, care sa joace. ”România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu sta în Simona…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a fost convocata, in premiera, in echipa Romaniei de Fed Cup, urmand sa completeze lotul, dupa ce Simona Halep (locul 2 WTA) nu va putea evolua, din motive medicale, conform declaratiei capitanului nejucator al reprezentativei tricolore, Florin…

- Website-ul de promovare turistica a Romaniei a redevenit activ Portalul de promovare a Romaniei ca destinație turistica, romania.travel, a redevenit activ. Portalul de promovare a României ca destinatie turistica www.romania.travel a redevenit activ, începând de sâmbata,…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat joi din Departamentul de Stat american, dupa o cariera de 34 de ani, informeaza Reuters. Numarul trei in ierarhia institutiei, el era diplomatul de cariera cu cea mai inalta functie. Shannon, in varsta de 60 de ani,…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Florin Segarceanu, capitanul nejucator al Romaniei, a anuntat lotul cu care va aborda partida din FedCup pe care tricolorele o vor juca impotriva Canadei. Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu si Raluca Olaru vor reprezenta tricolorul in confruntarea din "Sala Polivalenta" din Cluj-Napoca.

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 au deschis un dosar penal in rem in legatura cu moartea celor doi muncitori de la RADET, care au lucrat, ieri, la o conducta de termoficare in zona Iuliu Maniu din Capitala. Administratorul special al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei…

- In cautarea unei vieți mai bune, Ion Cebotari, impreuna cu sotia si cei 2 copii a emigrat in 2016 in Canada. In prezent, moldoveanul, originar din Nisporeni, studiaza Art scene și Animation la Universitatea Laval din orasul Quebec, Canada. Pe langa cursurile de la facultate isi gaseste timp si pentru…

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Marius Nica a decis sa-și înainteze demisia din funcția de ministru delegat pentru Fonduri Europene, dupa trei luni de mandat, în care MDRAPFE a semnat contracte de finanțare în valoare totala de peste 4 miliarde euro.

- Rusia este din nou cel mai mare exportator mondial de grau, o schimbare care reorienteaza comertul global cu grau in jurul regiunii Marii Negre, amintind de dominatia fostei Uniuni Sovietice in acest domeniu, desi in conditii complet diferite, transmite Bloomberg. Tarile care alcatuiau fosta…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost înregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul, intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. “Plec cu fruntea sus”, a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria. Agerpres The post Mihai Tudose a demisionat din functia de…

- Nicu Dragos Orlando, seful Politiei Capitalei, si adjunctul sau au demisionat din functie, vineri seara, dupa scandalul declansat ca urmare a arestarii politistului acuzat de pedofilie. Acesta a fost imputernicit in funcție pe data de 26 septembrie 2017.

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Medicul Marta Coman de la Spitalul Orasenesc Baicoi care a umilit o pacienta si-a dat demisia luni. Medicul s-a prezentat in fata comisiei de disciplina a spitalului si si-a cerut scuze pentru comportament. Marta Coman a cerut desfacerea contractului de colaborare cu spitalul, precizand ca regreta incidentul.…

- Un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire pe o treime din regiunea estica a Statelor Unite, aducand temperaturi mult sub cele normale pentru regiune, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Conditiile extreme sunt atribuite unui val arctic masiv care a venit dinspre Canada, dupa cum a explicat…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- 2017 a fost un an agitat, cu alegeri in state importante pentru ordinea internationala si cu teste pentru partidele traditionale si Europa de Est. Revista Politico a alcatuit o lista cu castigatorii si pierzatorii de pe scena politica. Castigatorii: Emmanuel Macron Tanarul si carismaticul…

- "Afara, PKK afara!" (acronim sub care este cunoscut presedintele Pedro Pablo Kuczynski), au scandat manifestantii iesiti in strada la caderea noptii dupa apeluri difuzate pe retelele sociale.Importante forte de ordine au fost desfasurate pe strazile capitalei peruane pentru a-i impiedica…

- Darren Cahill a dezvaluit de ce și-a dat, temporar, demisia din functia de antrenor al Simonei Halep, in primavara acestui an.Cahill a parasit-o pe Simona Halep pentru cateva saptamani, dupa o discutie aprinsa avuta in timpul meciului cu Johanna Konta de la Miami. Citește și: Pe banii…

- Un barbat din Canada a fost acuzat de omor calificat, dupa ce si-a ucis sotia si cele doua fiice, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Cadavrele au fost gasite marti, in casa familiei. Crima ar fi avut loc cu doua zile inainte ca trupurile sa fie descoperite. A