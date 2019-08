Personalul hotelier sau pentru restaurante, una dintre cele mai căutate categorii în perioada aprilie-iunie Personalul hotelier sau pentru restaurante a reprezentat una dintre cele mai cautate categorii in lunile premergatoare sezonului estival - aprilie, mai, iunie - cand aproape ca s-au dublat recrutarile fata de luna ianuarie 2019, pe aceasta categorie, potrivit studiului "Indexul locurilor de munca", realizat de OLX.



Peste 110.000 de persoane au aplicat pentru 22.300 de anunturi active din domeniul HoReCa in primele 6 luni ale lui 2019.



'Companiile din Bucuresti si din judetul Ilfov au publicat cele mai multe anunturi de angajare noi pentru categoria 'Personal hotelier-… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

