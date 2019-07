Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul foarte complex de transfer al puterii in cadrul administratiei americane a facut ca Pentagonul sa aiba de luni un nou sef interimar, al treilea in sapte luni, relateaza AFP. Asteptand ca numirea lui Mark Esper in functia de ministru al apararii sa fie confirmata de Senat, secretarul US Navy,…

- Sistemul electronic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) a blocat din nou, ieri, sistemul medical. „Totul e prabusit la sistemul informatic”, „nimic nu merge” , „isi bat joc de noi si de...

- Presedintele american, Donald Trump, l-a desemnat vineri pe Mark Esper in functia de secretar al Apararii, a anuntat Casa Alba, intr-un context de tensiuni exacerbate cu Iranul, noteaza AFP. Numirea lui Mark Esper, care l-a inlocuit marti pe Patrick Shanahan, ca secretar interimar, trebuie sa fie validata…

- Senatul a respins miercuri, in plen, proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost inregistrate 67 de voturi "pentru" si 22 abtineri, nefiind intrunit numarul minim...

- Sistemul de sanatate, "victima nepasarii actualului Guvern", este un domeniu prioritar cuprins in programul politic al Partidului National Liberal, care si-a asumat deblocarea discutiilor legate de finantarea pentru construirea celor trei spitale regionale, a declarat marti Violeta Alexandru, candidat…

- Conducerea CJ Dambovita si echipa manageriala a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, pun mare accent pe imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical. Astfel, la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste este in plin process de implementare un proiect cu finantare…