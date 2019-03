Pensie de serviciu personal aeronautic. Cine beneficiază și care sunt condițiile Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiaza de pensie de serviciu daca cei din aceasta categorie profesionala au varsta de minimum 50 de ani si o vechime de cel putin 20 de ani de activitate, conform unui proiect initiat de senatorul Calin Popescu-Tariceanu si adoptat luni in plenul Senatului. Beneficiarii pensiei de serviciu pensiei de Potrivit unui amendament, beneficiarii pensiei de serviciu sunt piloti, piloti instructori, insotitori de bord/membri ai echipajului de cabina cu licenta/atestat de membru al echipajului de cabina, parasutisti si personalul de inspectie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

