Pedro Sanchez afirmă că nu ia în considerare convocarea unor noi alegeri Premierul spaniol interimar Pedro Sanchez a declarat joi ca nu intenționeaza sa ceara noi alegeri și ca va continua sa încerce sa ajunga la o înțelegere privind formarea Guvernului, în pofida stagnarii discuțiilor, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "Nu iau în considerare și nici nu ma gândesc la alte alegeri", a declarat Sanchez. Formațiunea politica a lui Sanchez a obținut 123 de locuri în Parlament, în urma alegerilor din luna aprilie, însa nu a reușit sa obțina majoritatea, fiind nevoiți sa câștige… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol interimar Pedro Sanchez a declarat joi ca nu intenționeaza sa ceara noi alegeri și ca va continua sa incerce sa ajunga la o ințelegere privind formarea Guvernului, in pofida stagnarii discuțiilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.CITEȘTE ȘI: Obiceiuri…

- Premierul interimar al Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat joi ca nu intentioneaza sa convoace noi alegeri, in contextul dialogului complicat intre partide, inaintea unui vot al parlamentului pentru investirea sa programat in 22-23 iulie, transmite Reuters. "Nu am in vedere si nu actionez…

- Formațiunea politica de guvernamânt a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May în saptamâna care va începe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marți, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În prima…

- Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat marți ca va fi surprins daca Uniunea Europeana va refuza sa renegocieze acordul de ieșire al Marii Britanii din Blocul comunitar, fiind in interesul ambelor țari sa evite un scenariu fara ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters potrivit…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE in alegerile legislative de duminica si s-a aratat dispus sa faca coalitie cu „toate gruparile pentru a guverna in limitele Constitutiei”, ceea ce pare a fi, pe langa comunicarea disponibilitatii, si un avertisment adresat…

- Partidul Socialist spaniol (PSOE) al sefului Guvernului in exercitiu Pedro Sanchez se claseaza pe primul loc in urma alegerilor legislative anticipate de duminica, insa fara sa dispuna de o majoritate in Parlament, porivit unui exit-poll realizat de institutul GAD3, relateaza Reuters.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, de...

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE…