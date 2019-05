Pe 26 mai, în fiecare secţie de votare vor fi câte trei urne Cine opteaza dimineata pentru europarlamentare poate sa se intoarca sa voteze si pentru referendum! N. Dumitrescu Avand in vedere faptul ca alegerile europarlamentare si referendumul national se vor desfasura concomitent – pe data de 26 mai – si in acelasi interval de timp – orele 7.00-21.00 – Biroul Electoral Central a luat, recent, o serie de decizii, gandite cu scopul de a-i ajuta pe romani in momentul in care vor intra in sectiile de votare. Astfel, in fiecare sectie de votare vor exista cate trei urne de vot, asta insemnand ca va fi cate una pentru fiecare tip de buletin de vot: pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

