- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo nu va evolua in semifinalele Ligii Campionilor pentru prima oara dupa 9 ani, echipa sa, Juventus, fiind eliminata in sferturi de Ajax Amsterdam potrivit news.ro.Ultima oara cand Ronaldo nu a jucat in semifinalele Ligii a fost in 2010, cand echipa sa…

- Eden Hazard (28 de ani) este mai aproape ca niciodata de un trasfer la Real Madrid, anunta cotidianul spaniol Marca. Totul se va parafa in urmatoarele zile, pentru ca intre fotbalist si cele doua echipe ar fi deja o intelegere verbala, de 200 de milioane de euro.Presa din Franta scria in urma…

- Nike a fost amendata de Comisia Europeana cu 12,5 milioane de euro pentru ca in perioada iulie 2004 – octombrie 2017 a restrictionat vanzarile transfrontaliere de articole sportive ale unora din cele mai cunoscute cluburi europene de fotbal. Executivul comunitar a demarat investigatia antitrust impotriva…

- Zinedine Zidane (46 de ani), actualul antrenor al celor de la Real Madrid, a povestit într-un interviu drumul sau spre fotbalistul profesionist și modul de viața pe care a trebuit sa-l aiba pentru a ajunge unul dintre cei mai reprezentativi jucatori din acest sport, informeaza Mediafax."Zizou"…

- Mijlocasul francez al echipei Manchester United, Paul Pogba, nu exclude o posibila plecare in viitor la Real Madrid, ''un club de vis'' asa cum il numeste, unde antrenor a revenit conationalul sau, Zinedine Zidane. ''Am spus intotdeauna ca Real Madrid este un club…

- Marouane Fellaini (31 de ani) va fi noul jucator al chinezilor de la Shandong Luneng, anunta presa britanica. Mijlocasul belgian nu a putut refuza salariul oferit de acestia, astfel ca se va desparti de Manchester United dupa cinci ani si jumatate, potrivit mediafax. Formatia de pe Old Trafford…