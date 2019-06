Patru scriitori britanici de succes pornesc într-o "cruciadă" europeană anti-Brexit Scriitorii Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse si Lee Child, patru nume grele ale literaturii britanice, vor pleca în luna noiembrie într-un "Turneu al prieteniei" în Europa, pentru a face auzite vocile celor 48% dintre britanicii care în 2016 au votat împotriva Brexit-ului, scrie Agerpres, citând AFP.

Acest turneu va include opriri în Milano, Madrid, Berlin si Paris.

Cei patru scriitori de succes se vor întâlni cu tineri romancieri europeni si vor raspunde întrebarilor ce le vor fi adresate de admiratorii lor, atât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

