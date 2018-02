Patronatele: vrem bacsis legal! Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. “Din punct de vedere al fiscalitatii, dorim sa gasim o solutie prin care tips-ul (bacsisul […] Patronatele: vrem bacsis legal! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului. HORA cere ca acesta sa poata fi ac...

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal, potrivit Agerpres. „Din punct…

- Patronii de restaurante si hoteluri reuniti in Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) cer Guvernului reducerea taxarii bacsisurilor fiscalizate oferite de clienti ospatarilor sau cameristelor, la restaurante si hoteluri.

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. "Din punct de vedere…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal.

- Dupa ce a stat de vorba circa o ora, in jurul pranzului, cu ambasadorul Statelor Unite in Romania, al treilea om in stat a dat detalii despre agenda discutiilor de marti. Concret, seful PSD a sustinut ca in principal s-au avut in vedere aspecte ce tin de latura economica a Parteneriatului Strategic,…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa...

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) solicita Ministerului de Finante sa gaseasca o solutie pentru reglementarea bacsisului, astfel incat acesta sa poata fi acordat prin card sau ordin de plata, iar ospatarii sa il poata incasa legal. "Din punct de vedere…

- Peste 230 de copii bolnavi de cancer sunt luați in evidența compartimentului de Oncologie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Constanța, condus de singurul medic oncopediatru din județ, Adriana Apostol. Anul acesta, deși la inceput, sunt deja doua cazuri noi de cancer la copii.

- Potrivit acestuia, si partidul sau conservator se opune infiintarii postului de ministru de finate european, informeaza Reuters. „Nu vrem alta dezbatere si nici mai multe pacaleli. Nu vrem ca din zona euro sa faca parte tari precum Romania si Bulgaria. Ne opunem eurobondurilor si fondarii unui Minister…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- Mara Calista, singurul deputat liberal in Teleorman, a vorbit, la Adevarul Live, despre raspunsurile CCR la sesizarile PNL pe legile Justitiei, motiunea simpla depusa impotriva ministrului Muncii, dar si despre relatia cu USR.

- "Astazi si maine la Ministerul de Finante, Ministerul Muncii, se discuta ca eventuale astfel de situatii sa fie acoperite legal, apoi si material. Nu spun care ar fi solutia. Ideea e sa identificam astfel de posibile situatii, dupa care sa vedem care e cea mai buna abordare astfel incat oamenii sa…

- Angajatorii din IT vor trebui sa creasca salariile brute cu 20%, fata de nivelul din luna decembrie 2017, pentru a beneficia de prevederile noului proiect de ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), sustine Claudia Sofianu, partener EY Romania. "Concret, masura…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- Sa fie noile schimbari fiscale? Sa fie o premonitie? Nu stim, cert este ca mari companii imobiliare se concentreaza pe vanzarea terenurilor detinute. Spre exemplu, grupul financiar austriac Immofinanz a inceput, de anul trecut, o campanie de vanzare a terenurilor pe care le mai detine in Romania. A…

- Nici bine nu s-au instalat la Palatul Victoria prim-ministrul Dancila si noii ministri, ca despre echipa guvernamentala condusa – in premiera pentru Romania – de o femeie s-a aflat ca renunta la SPP, Serviciul menit a conferi protectie demnitarilor statului. Hotararea e vazuta de multi ca o reactie…

- Eugen Teodorovici aduce in discutie experienta vasta in Ministerul Finantelor pe care o are Misa cand lasa sa se intrevada ca fostul ministru ar putea sa lucreze alaturi de el. Chiar daca multi nu au uitat ca l-a criticat – si nu o data- pe predecesorul sau de la sefia Ministerului de Finante, ba chiar…

- Se schimba structura Guvernului: Vor fi patru vicepremieri: Paul Stanescu, Grațiela Gavrilescu, Viorel Ștefan și Ana Birchall. Rovana Plumb va fi cel mai probabil la Fonduri Europene, ministerul delegat condus in Guvernul Tudose de Marius Nica. Marius Nica , unul dintre susținatorii fostului premier…

- "«Criza romaneasca», o certitudine! Trebuie sa stiti adevarul. Un povestitor, care lucreaza intr-o institutie intr-o tara adevarata, partener strategic al Romaniei, mi-a aratat un document. L-am citit si sunt doua concluzii importante. Una ati mai auzit-o enuntata de mine dar a doua este informatie…

- Oficialii europeni sunt cu ochii pe modificarile aduse in Parlament Legilor Justitiei. Jean Claude Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans au ales sa dea publicitatii un mesaj comun prin care transmit ca “urmaresc cu preocupare cele mai recente evolutii din Romania”. Oficialii Comisiei Europene…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- "Toti politicienii din opozitie se comporta ca si cum nu ar vrea sa rezolve probleme tarii, profita de pe urma protestelor. La fel ca si socialistii grupati in PSD-ALDE, opozitia, inclusiv PNL, demonstreaza ca nu are un plan de schimbare structurala profunda a tarii. Modul in care actioneaza opozitia…

- Referitor la materialele de presa recent publicate de mass-media privind revendicarile unor crescatori de ovine, pentru buna informare a opiniei publice Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Biroul de Presa, se vede indreptațit a face urmatoarele precizari: Cei patru crescatori de…

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Liberalii vor sa lupte pentru fotoliul de premier, anunța purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, cel care afirma ca partidul este pregatit pentru negocieri pentru o noua majoritate. ”O solutie pentru schimbarea puterii ar fi intoarcerea la popor, insa, formula constitutionala…

- Romania a devenit campioana europeana la bob 4 persoane Under 23, la intrecerea desfasurata in Germania, la Winterberg, iar din echipajul medaliat cu aur a facut parte si Alexandru Andrei Bugheanu, cunoscut in special pentru evolutiile sale din atletism, sub culorile CS Farul Constanta Pregatit la atletism…

- Executivul european "a derulat o evaluare aprofundata si a decis sa nu avanseze o propunere legislativa pentru a revizui regulile referitoare la accizele aplicate tigarilor", a explicat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Vanessa Mock.UE practica o acciza minima pentru tigarete,…

- Iata ca, in timp „haștagienii rezistenți” fac circ in strada și politicienii in Parlament, Romania se afla la o cotitura istorica. Pentru ca, in ultima perioada, ar fi fost creata o „structura paralela”, denumita ”Departamentul Zero” și in care inițiați ai sistemului iși pun deja ultmele speranțe ca…

- Nu doar romanii de rand au profitat din plin de mini-vacanta de Revelion, ci si ministri Guvernului Tudose. Spre exemplu, potrivit National.ro, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu ar fi parasit Romania, in favoarea unui sejur in Cuba. Ministrul nu ar fi plecat insa singura, ci alaturi de iubitul…

- Guvernul Israelului negociaza intens cu Romania, Cehia si Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor tari de la Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse diplomatice, contactele fiind confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe.Surse diplomatice, citate de Mediafax, au declarat…

- "Ziarul de Iasi" a alcatuit topul celor mai mari venituri din activitati independente pe anul 2016. In acest top sunt zece nume de ieseni care fac bani frumosi din activitati la care nici nu v-ati gandit ca pot fi asa banoase. Clasamentul realizat de cotidianul nostru a fost realizat pe baza informatiilor…

- Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania cere, printr-un apel public, premierului si ministrului de Finante "compensarea, de o maniera fezabila si eficienta, a impactului negativ pe care modificarile fiscale le vor aduce industriei IT" si vin cu o propunere concreta in ceea ce priveste…

- „Vidul de putere” - problema fundamentala a evenimentelor Un comunicat al parchetului General care iși propune sa faca lumina in tenebrele Revoluției, nu reușește altceva decat sa ne bage și mai tare in bezna... ”Pentru pastrarea puterii, prin acțiunile desfașurate și masurile dispuse, noua conducere…

- Proiect comun al pompierilor romani si sarbi Foto: Arhiva. Fondurile europene sunt o solutie si pentru dotarea inspectoratelor pentru situatii de urgenta, iar pompierii din judetul Mehedinti dau un exemplu în acest sens. Au reusit sa obtina, împreuna cu cei din Serbia,…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara isi exprima profundul regret pentru disparitia prematura, in cursul noptii trecute, a domnului Nicolae Eugen Crisan, Director general adjunct al Fondului de Garantare a Asiguratilor. Membrii Consiliului si toti fostii colegi din ASF sunt alaturi de familia domniei…

- Blue Air estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri de 400 milioane euro si aproximativ 5 milioane de pasageri transportati, indicatori in crestere cu peste 35% fata de 2016, a declarat Gheorghe Racaru Director General al companiei, cu ocazia aniversarii a 13 ani de existenta a transportatorului…

- Daca pe diagnostic gresit au mai fost cazuri castigate in instanta, de pacienti sau apartinatorii lor, pana acum, in Romania nimeni nu a mai reusit sa convinga vreo instanta judecatoreasca sa pedepseasca un cadru medical pentru comportament deplasat fata de pacient. In acest sens, mama Patriciei…

- Mai multe proteste spontane au avut loc luni dimineata, la Cluj-Napoca. Oamenii cer o salarizare unitara cu celelalte institutii publice, fara sa mai existe diferente de salarizare, potrivit Romania TV. Citeste si: Arsinel, supus unei INTERVENTII pe inima. Ce spun medicii despre starea lui…

- România a absorbit fonduri europene în valoare de 1,55 miliarde de euro în acest an prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), fata de 1,4 miliarde de euro, cât era programat, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit unui comunicat…

- Carmen Dan, vesti despre recalcularea pensiilor: "Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari". "Suntem in 9 decembrie. Ieri s-au facut virari pe carduri catre 16.700 de pensionari. Pentru noi, lucrul acesta este imbucurator, pentru ca, in ultima vreme a existat o foarte mare…

- Cei peste 2.200 de angajați ai Minisiterului Afacerilor Externe (MAE) vor obține cele mai mari salarii medii din ministere, in 2018. Aceștia vor avea anul viitor salarii medii de aproximativ 10.300 de lei net pe luna, cu 12% mai mult decat anul acesta, potrivit calculelor facute de ZF.ro, pe baza informațiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania va organiza toate ceremoniile "asa cum se cuvine" dupa moartea Regelui Mihai si ca vor fi organizate zile de doliu national. In tara noastra, in ultimii 27 de ani au mai fost decretate de 11 ori momente comemorative.

- Inmormantarea Majestatii Sale Regele Mihai, care urmeaza sa aiba loc pe 16 decembrie, la Curtea de Arges, ar putea sa afecteze programul de disputare al etapei a 22-a din Liga 1, care e programata chiar pentru acel week-end. Printr-o ordonanta de Guvern, in Romania vor fi declarate mai multe zile de…

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, in 14, 15 si 16 decembrie, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES. Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu national au fost stabilite marti seara…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Conform surselor citate, cele trei zile de doliu national urmeaza sa fie stabilite marti seara in urma…

- Ministerul Turismului va avea in 2018 un buget („credite bugetare”) de 63,4 milioane de lei, cu 39,82% mai mult decat alocarea din 2017. O buna parte din acesti bani va fi, cica, dedicata promovarii turistice a tarii noastre prin brandul “Dracula” si cu videoclipuri realizate de studiourile Bollywood. …

- Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, estimeaza venituri totale de 1,37 miliarde lei in acest an, cu 92% mai mari fata de anul trecut, la un profit zero, arata proiectul de buget de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017, publicat in dezbatere de actionarul…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat doua noi proiecte de investitii in Romania, in domeniul transportului rutier si, respectiv, al infrastructurii de apa, in valoare totala de 252 milioane de euro.

- MAI a transmis Ministerului de Finante o propunere de plafonare a valorii punctului de amenda pentru anul 2018, in ciuda majorarii salariului minim pe economie. In prezent, valoarea unui punct de...