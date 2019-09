Parlamentarii ucraineni au votat marti in favoarea renunțarii la imunitate in fata justitiei, indeplinind astfel una dintre promisiunile electorale anticoruptie ale președintelui Volodimir Zelenski. Inaintea votului, președintele ucrainean a declarat ca a venit timpul ca imunitatea parlamentara sa fie aruncata la “groapa de gunoi a istoriei”, argumentand ca 90% dintre cetațeni doresc acest lucru. Fara experienta politica, Volodimir Zelenski a castigat alegerile prezidentiale cu o majoritate covarsitoare in aprilie, pe valul furiei alegatorilor impotriva coruptiei si a nivelului de trai scazut.…