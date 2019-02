Parlamentul francez adoptă o lege mpotriva protestelor violente Parlamentul francez a adoptat, marți, un proiect de lege care vizeaza reducerea protestelor violente, ca raspuns la cele trei luni de demonstrații ale vestelor galbene împotriva guvernului, potrivit Reuters.



În ciuda criticilor conform carora ar putea fi ca o masura împotriva libertaților civile, ea a trecut cu 387 de voturi pro și 92 contra. Legea urmeaza sa fie discutata în Senat, dar Adunarea Naționala va avea ultimul cuvânt.



Legea "anti-huligani" interzice protestatarilor sa-și ascunda fețele, va permite poliției sa aresteze potențialii…

Sursa articol: hotnews.ro

