"Astazi, ne vom supune unui test cu detectorul de minciuni", a declarat David Arakhamia, liderul grupului parlamentar prezidential Servitorul Poporului.



Procedura prevazuta pentru miercuri seara urmeaza sa fie transmisa in direct, a precizat pe Facebook colegul sau Oleksandr Dubinski, care se va supune de asemenea testului, informeaza stiripesurse.ro.



Mai devreme in cursul zilei de miercuri, presedintele Zelenski, fost actor, novice in politica, ce a castigat alegerile prezidentiale din aprilie in special datorita promisiunii sale de a combate coruptia, a cerut ca deputati…