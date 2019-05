Părinţii unui nou-născut au uitat bebeluşul în taxi la întoarcerea de la spital Cand a realizat ce s-a intamplat, tatal a alergat dupa taxi, insa nu a reusit sa-i atraga atentia soferului. Nici apelurile date de parintii disperati la serviciul de taxi nu au reusit sa localizeze copilul.



Soferul taxiului nu si-a dat seama ca in masina se afla bebelusul in scaunelul lui special si a oprit vehiculul intr-o parcare subterana in pauza de pranz. El a condus apoi cativa kilometri pentru a lua o comanda de la aeroport. Noul sau pasager a fost cel care a observat copilul care dormea.



Dupa ce soferul a sunat la politie, bebelusul a fost recuperat de parinti care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

