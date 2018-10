Parintii elevilor cu CES, scutiti de plata impozitului pe salariu Modificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor parintilor copiilor cu cerinte educationale speciale se regaseste in Propunerea legislativa pentru completarea art.60 din LEGEA nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, ce a fost inregistrata recent la Senat pentru dezbatere. Proiectul de act normativ are nevoie, pentru a se putea aplica, de aprobarea celor doua Camere ale Parlamentului si de publicarea in Monitorul Oficial. Propunerea legislativa o puteti vedea aici. De fapt, aceasta modificare reprezinta trecerea veniturilor salariale ale celor ce au copii cu ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 28 de parlamentari au depus in Senat un proiect de lege potrivit caruia șoferilor prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice li se poate impune sa conduca timp de 180 de zile doar mașini in care se monteaza un aparat care oprește motorul cand detecteaza alcool in aer, scrie Mediafax.Propunerea…

- Pentru propunerea legislativa pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, initiata de un grup de deputati PSD, s-a implinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere si vot in Senat, ca prima Camera legislativa sesizata.…

- REZULTATE REFERENDUM FAMILIE 2018. Prezenta la vot la Referendumul pentru revizuirea Constituției a fost de 20,41% la inchiderea secțiilor de votare. Astfel, Referendumul nu a intrunit cvorul necesar pentru a putea fi validat. Conform datelor transmise de BEC, pana la ora 21.00 au votat 3.731.704…

- Guvernul a anuntat sambata seara ca premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care “sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect si echitabil al contribuabililor”, titreaza News.ro. Executivul a precizat ca…

- Avocatul Poporului iși exprima opțiunea pentru respectarea principiului loialitații constituționale și a voinței cetațenilor exercitata prin inițiativa legislativa cetațeneasca. Totodata, militeaza pentru o conduita independenta si impartiala, fara a se implica in controlul de constituționalitate al…

- Liderii deputaților PNL, USR și PMP, impreuna cu grupul neafiliaților din partidul condus de Victor Ponta au depus miercuri o propunere de modificare a regulamentului Camerei Deputaților prin care propunerea de revocare a președintelui forului sa poata fi facuta și de o treime din numarul total al deputaților. …

- Liderul grupului PSD, Daniel Suciu, a replicat ca liberalii vor "sa ia fata USR" pentru initiativa "Fara penali in functii publice". "PNL a initiat un proiect foarte important pentru dezbaterea politica, subiectul este prezent si prin campania fara penali, cat si prin discursul intern pe care…

- Sedinta de Guvern anuntata pentru luni la ora 16.00 a fost amanata pentru marti, Executivul nefacand vreo precizare legata sde motivele amanarii. In urmatoarea sedinta a Executivului este asteptata emiterea unei Ordonante de Urgenta care sa permita ca referendumul pentru revizuirea Constitutiei sa se…