- 13 scoli si trei gradinite din Bucuresti vor ramane luni inchise fiindca lucrarile pentru reabilitarea cladirilor nu s-au incheiat. Unitatile de invatamant propun realocarea elevilor care nu pot sta acasa in alte scoli si gradinite.

- 'Cei aproape 500 de copii (scolari si prescolari) care invata aici vor incepe noul an scolar in cele mai bune conditii, in cel mai modern complex educational din invatamantul preuniversitar de stat din Capitala, care cuprinde scoala, gradinita si after-school', se arata intr-un comunicat al Primariei…

- Situatie ingrijoratoare intr-un sat de langa Lugoj unde parintii trebuie sa gaseasca solutii pentru copiii lor dupa ce activitatea gradinitei a fost suspendata. Primarul comunei Victor Vlad Delamarina, Ion Cardas, a declarat pentru Lugoj Info.ro ca, din aceasta toamna, gradinita din Honorici nu va mai…

- Cu cat parintii sunt mai critici, cu atat exista un risc mai ridicat ca urmasii lor sa aiba un comportament sfidator, sa fie nonconformiști și razbunatori. Aceste caracteristici ii pot afecta la maturitate, relațiile cu persoanele vazute drept autoritați fiind influențate. Specialiștii de la ”UC San…

- Somnul a devenit cea mai indragita activitate a copiilor dintr-o gradinita din Capitala. Asta dupa ce educatorii au venit cu ideea de a-i pune pe micuti sa doarma in aer liber. Din aceasta vara, copii de 5,6 si 7 ani de la Gradinita "Mugurel" dorm la amiaza afara.

- Sofia Chitoran, batrana in varsta de 83 de ani angajata ca femeie de serviciu la gradinita din localitatea Leurda, care apartine de municipiul Motru, din judetul Gorj, va continua sa munceasca si in anul scolar 2019-2020.

- Mucegai, tevi sparte, tencuiala care cade si mobila veche de peste 30 de ani - de asta au parte copiii care merg la gradinita 151 din sectorul Botanica al Capitalei. Parintii se tem pentru sanatatea micutilor si acuza directoarea ca nu face nimic pentru a solutiona problema.

- Un grup de deputați și senatori a depus in Parlament un proiect de modificare a Legii 248/2015, care iși propune sa creasca numarul copiilor din familii cu venituri reduse care sunt sprijiniți sa mearga zi de zi la gradinița, un proiect dezvoltat la inițiativa Asociației Reality Check, in urma unei…