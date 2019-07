Parcului20, cel mai recent proiect de apartamente lansat in zona Expozitiei din Capitala a ajuns la 30% vanzari din prima faza. Cum arata in prezent stadiul constructiei la primele 260 de locuinte

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile tot mai mari la apartamente și garsoniere nu-i impiedica pentru dezvoltatorii imobiliari sa continue construcția de cartiere rezidențiale in Capitala și in marile orașe din țara, acolo unde cererea de locuințe noi continua sa fie ridicata. Piața imobiliara se afla pe un curs ascendent și in…

- Numarului furturilor din locuinte este in scadere la nivelul judetului Vrancea, in primele cinci luni ale anului 2019 inregistrandu-se un numar de 136 de infractiuni, cu peste 15% mai putin fata de perioada similara a anului trecut, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In judetul…

- La finalul saptamanii trecute a fost lansat Imnul Municipiului Baia Mare. A fost scris si interpretat de iubita interpreta Paula Seling. „Am crescut aici. Am invațat primele note. Primele acorduri. Am susținut primele examene, audiții, am avut primele concursuri. Am invațat sa fiu om, sa respect ceea…

- Langa Timișoara, la Giroc, ar putea fi realizat un nou bloc de catre Agenția Naționala pentru Locuințe pana la sfarșitul anului 2020. In total, vor fi amenajate 22 de apartamente, toate fiind destinate inchirierii specialiștilor din sanatate. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au facut, in aceasta…

- Ministerul Mediului a lansat joi, in judetul Prahova, a doua editie a programului Rabla pentru electrocasnice, care prevede acordarea de vouchere pentru achizitionarea de produse electrocasnice noi, eficiente energetic, in schimbul celor vechi. Prezent la eveniment, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu,…

- Arkana, modelul SUV – Coupé al celor de Renault care, cel mai probabil, se va comercializa în Europa sub brandul Dacia, a fost surprins într-o serie de fotografii spion realizate chiar în România. Este un fel de BMW X4 în varianta low-cost,…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala in conditiile in care Bucurestiul se afla de luni sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica. ISU Bucuresti-Ilfov ii atentioneaza pe bucuresteni sa nu ramana afara daca incept fenomenele meteo prognozate.

- Cartierul chinezesc din Craiova, inceput in mandatul fostului primar Lia Olguta Vasilescu va fi construit de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), care a anunțat ca lucrarile vor fi finalizate in 2030. Primele 250 de locuințe vor fi gata in 2023, potrivit mediafax.Constructia cartierului…