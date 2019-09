Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopote de nunta intre Syda și iubita sa? Relația celor doi este cat se poate de serioasa și pare ca a trecut la un alt nivel! Cei doi indragostiți au sarbatorit impreuna cu familia omului de afaceri ziua fetiței lui, Sofia Anais. Mai mult decat atat, șatena a postat un mesaj plin de emoție pentru…

- Sore traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de tatal copilului ei, de mai bine de cinci ani. Se ințeleg bine, insa nu vor sa ajunga in fața altarului. In urma numeroase intrebari venite din partea apropiaților, dar și a fanilor, vedeta a explicat de ce a luat aceasta decizie. „Daca nu am fi…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale…

- Iubita lui Radu Mazare a facut declarații la Penitenciarul Rahova, unde s-a prezentat pentru a-l vizita pe fostul primar al Constanței. Femeia a dat detalii despre episodul extradarii și despre viața pe care o avea alaturi de partenerul ei in Madagascar.

- Proiectul de lege prin care polițiștii obțin atribuții sporite in misiune a fost retrimis, miercuri, la Comisiile juridica și aparare ale Camerei Deputaților pentru a corecta erorile din raportul redactat pentru actul normativ, votul final urmand sa fie dat in plenul de saptamana viitoare, conform…

- Regele rromilor de la Costesti, Arges, nu a scapat de amenintari in cazul in care va veni peste cateva zile sa isi marite fata in cartierul Meteor, ginerele acestuia fiind acuzat ca a mai fost casatorit cu o fata ale carei rude nu sunt de acord cu nu...