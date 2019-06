Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va oficia, la 11:30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, judetul Harghita. La aceasta slujba si-au anuntat prezenta premierul Romaniei, Viorica Dancila, dar si presedintele Ungariei, Janos Ader. De asemenea, vor fi prezenti peste 110.000 de credinciosi, informeaza…

- La aceasta ora, ploua torențial și miile de pelerini merg, prin ploaie și, implicit, noroi, spre locul unde-l vor intalni pe Papa Francisc. Iata imaginile transmise de catre Alexandru Ichim, redactorul DCNews care urmarește drumul Papei Francisc la Șumuleu Ciuc: …

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale a avut loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- Turul emotiilor la Sumuleu Ciuc, unde vor veni 500 de mii de credinciosi la intalnirea cu Papa. Aici, Suveranul Pontif va oferi sanctuarului un trandafir din aur, unul dintre cele mai vechi si mai nobile daruri. Bisericile catolice din Miercurea Ciuc vor fi deschise toata noaptea pentru pelerinii care…

- Președintele Ungariei vine special la Șumuleu Ciuc in județul Harghita pentru a asista la slujba oficiata de Papa Francisc, susține Romania TV. Mai mult, guvernul Ungariei a alocat suma de 60.000 de lei pentru vizita Papei Francisc la noi in țara, in județul Harghita. De altfel, trenuri pline…

- Aproape 50 de persoane au solicitat pana acum cazare, au precizat reprezentantii Primariei, potrivit carora cei interesati pot face rezervari la numarul de telefon 0267 311243 sau la adresa de email [email protected] Dupa finalizarea listei, autoritatile locale vor stabili locul in care vor…

- Credinciosii romano-catolici si reformati din Harghita au sarbatorit Duminica Floriilor, iar la catedrala franciscana din Sumuleu Ciuc, unde va fi prezent in prima zi a lunii iunie si Papa Francisc, au venit, in ciuda vremii friguroase, sute de oameni, cu crengute de matisori de primavara in maini,…

- Peste o suta de mii de oameni s-au inscris online pentru a putea asista la slujba oficiata de Papa Francisc la Sumuleu Ciuc. Interesul pentru pelerinaj este urias, asa ca termenul de inscriere a fost prelungit cu inca doua saptamani.