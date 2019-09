Papa Francisc, apel mondial: "Fiţi curajoşi!" Suveranul pontif se afla in cea de-a doua etapa a turneului sau prin trei tari din sudul Africii. "Pasii mici conteaza. Pasii mici ne ajuta sa salvam lumea", a sustinut Papa de la o manastire carmelita din Antananarivo. De asemenea, este important si dialogul intre diferitele comunitati religioase. "Fiti curajosi!", a indemnat el asistenta. Temele centrale ale turneului sau sunt saracia, conflictul, coruptia si degradarea mediului. Aproximativ 35% din populatia de 25 de milioane a Madagascarului, o insula in apropierea coastei sud-estice a continentului African, este de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

