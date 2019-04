Stiri pe aceeasi tema

- Un nou program finanțat de Administrația Fondului de Mediu prin care romanii pot obține un sprijin financiar de 25.000 de euro pentru panouri solare fotovoltaice debuteaza in aceasta saptamana. Programul vine in sprijinul celor care au locuințe ce nu sunt racordate la rețeaua electrica naționala, precum…

- Senatul a adoptat tacit, luni, proiectul de lege al USR pentru Programul National Prima Lumina, care prevede acordarea gratuita de bonuri valorice in valoare de 7.000 de lei, denumite "vouchere de lumina", pentru racordarea gospodariilor fara curent la o sursa de energie electrica, potrivit mediafax.…

- Furnizorul si distribuitorul de energie Electrica si-a anuntat planul de investitii pentru acest an, la nivelul tarii, in ariile sale de acoperire, plan aprobat in sedinta Consiliului de Administratie de marti.

- ANRE a facut un anunț important pentru consumatorii casnici privind modul in care aceștia pot beneficia de pretul plafonat la energie electrica si gaze naturale pana in 2022.Adevarul: Consumatorii casnici pot beneficia de pretul plafonat la energie electrica si gaze naturale daca se intorc…

- Pe fondul fenomenelor meteorologice periculoase, caracterizate prin vant puternic si depunere de gheata pe stalpi si cabluri, in judetul Ialomita s-au inregistrat avarii importante la reteaua de alimentare cu energie electrica. Pentru asigurarea necesitatilor populatiei din zonele afe-catate, IGSU a…

- „Casa Verde”. Pana la 20.000 de lei GRATIS pentru panouri fotovoltaice. Incepand din acest an, statul ofera prin Programul „Casa Verde” finanțari de pana la 20.000 de lei romanilor care iși instaleaza panouri fotovoltaice și care devin astfel producatori de energie electrica. Condiția este ca aceștia…

- Romanii consuma, astazi, cea mai scumpa energie electrica din ultimii doi ani. Si vor vedea acest lucru in facturile pe care le vor plati luna viitoare. Pretul, la bursa, a ajuns la 507 lei pe megawat ora, cu 2 lei mai mult fata de varful istoric inregistrat in ianuarie 2017. Analistii spun ca sunt…

