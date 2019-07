Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Prahova au emis, vineri seara, un mesaj de avertizare privind prezenta unui urs in zona dintre Manastirea Sinaia si Castelul Peles. Populatia a fost anuntata prin sistemul Ro-Alert sa evite zona respectiva.

- Populatia si turistii din jurul statiunii Calimanesti au fost avertizati de autoritati, vineri dupa-amiaza, prin sistemul RO Alert, sa evite zona din jurul Manastirii Turnu, unde a fost semnalata prezenta unui urs, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit…

- Jandarmii din Harghita au intervenit, vineri dimineața, pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in localitatea Pauleni-Ciuc, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor au anuntat ca, in noaptea de miercuri spre joi, un apelant al numarului unic 112 solicita interventia echipajelor specializate ale ISU in localitatea Spinus, unde un barbat a fost prins sub un perete care s-a prabusit peste el, in…

- Un varf de viitura pe Dunare este asteptat in acest sfarsit de saptamana in zona Galatiului. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, acolo Dunarea a depasit astazi cota de atentie si se apropie de cea de inundatie. Autoritatile monitorizeaza in permanenta situatia si se asigura ca operatorii…

- Hidrologii au emis, marti dimineata, o avertizare Cod rosu de inundatii in judetul Bistrita-Nasaud, pe raurile din bazinul hidrografic Sieu. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti dimineata, o avertizare Cod rosu de inundatii in judetul Bistrita-Nasaud, valabila…

- Ca Sarbatoarea Floriilor sa nu fie umbrita de evenimente nedorite, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova vor fi la datorie. Astfel, potrivit unui comunicat al ISU Prahova, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat controale…