Incidentul s-a petrecut joi dupa-amiaza, intr-o sala a Judecatoriei Vaslui, cand unui deținut de la Penitenciarul Iași care cerea eliberarea condiționata a cazut brusc din picioare. Preluat de o ambulanța SMURD, barbatul de 40 de ani a fost dus la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, unde medicii au constatat, in baza analizelor medicale, ca ar fi simulat starea de lipotemie. Barbatul era inchis la Penitenciarul Iași pentru fapte grave de violența. Aflat la Judecatoria Vaslui, deținutul s-a prabușit din picioare, in stare de inconștiența, in zona speciala destinata persoanelor incatușate, in timp…