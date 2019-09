Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit la etajul III al unui bloc cu patru etaje de pe stada Poetului, din municipiul Arad, iar locatarii au sunat la 112, in timp ce cateva zeci de persoane s-au autoevacuat din apartamente. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, George…

- In aproximativ 30 de minute, focul a fost lichidat. In incendiu a ars intreaga bucatarie, restul apartamentului fiind degradat din cauza fumului. Cauza producerii incendiului este in curs de stabilire, anunța ISU Arad.

- Politica nu are vârsta. O demonstreaza nora poetului Tudor Arghezi! Melania Doina Arghezi are 93 de ani și s-a înscris în PNL. Ea va activa în filiala Arad a partidului.

- ARAD. Astfel, pe raza muncipiului, polițiștii Secției nr. 1 Vlaicu au depistat un barbat de 53 de ani, din Șiria, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Poetului, fara a deține permis de conducere și sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de…

- Platforma romaneasca de automatizare a comerțului online, FamShop lanseaza interacțiunea vocala cu vizitatorii magazinelor online, devenind astfel prima platforma de profil din țara noastra care ofera suport pentru aceasta tehnologie. In opinia creatorului platformei FamShop, interacțiunea vocala a…

- Arme de vanatoare ilegale, cartușe și alte elemente din care se pot confecționa arme au fost confiscate dintr-o casa din comuna Petriș, județul Arad, care aparține unui barbat de 73 de ani, banuit de braconaj. The post Arme ilegale și cartușe descoperite in vestul țarii, in locuința unui barbat de 73…

- Zaya este cel mai nou producator de mobilier la comanda din Arad și reprezinta un concept unic, o abordare cu totul inovativa a mobilierului la comanda. Materialele de cea mai buna calitate, accesoriile premium și echipa de oameniu dedicați vin sa completeze strategia acestei noi companii.…

- Panica, in aceasta dimineața, intr-un bloc dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un apartament de la etajul patru. Un apel la 112 a anunțat incendiul izbucnit pe strada Simfoniei din Arad, la fața locului sosind mai multe echipe de intervenție. Flacarile au cuprins bucataria și holul, incendiul fiind…