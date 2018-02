Pamant 2.0. Computerele vor fi de un miliard de ori mai inteligente decat oamenii. O singura cale pentru a supravietui

Stiri pe aceeasi tema

- Rusoaica Maria Sharapova (#41 WTA) si americanca Madison Keys (#14 WTA) si-au anuntat retragerea de la turneul de la Dubai, care se va desfasura saptamana viitoare. Sharapova (30 de ani) a fost invinsa de Monica Niculescu in primul tur al turneului de la Doha (4-6, 6-4, 6-3), disputat luni, iar la doar…

- Banca Transilvania (BT), a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, a semnat un parteneriat cu o companie de software din Israel pentru a integra tehnologia inteligentei artificiale in cadrul serviciilor pe care le furnizeaza catre clientii sai. Colaborarea dintre banca romaneasca…

- 'Transformarea statelor are nevoie de timp si trebuie sa se desfasoare progresiv', a subliniat Edouard Philippe in discursul sustinut la deschiderea Summitul Mondial al Guvernarii, care se desfasoara pana marti in Dubai si a carui tema este 'Formarea Guvernelor Viitorului'. 'Interventii militare cum…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a calificat duminica drept o greseala încercarea de a exporta democratia prin forta cu interventii militare cum au fost cele din Afganistan, Irak sau Libia, relateaza agentia Xinhua. „Transformarea statelor are nevoie de timp si…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a calificat duminica drept o greseala incercarea de a exporta democratia prin forta cu interventii militare cum au fost cele din Afganistan, Irak sau Libia, relateaza agentia Xinhua. 'Transformarea statelor are nevoie de timp si trebuie sa se desfasoare progresiv',…

- Narcisa Lecusanu, candidat la alegerile pentru presedintia FR de Handbal din 14 februarie, a declarat vineri cu prilejul unei conferinte de presa la Hotel Intercontinental, ca este pregatita din punct de vedere administrativ sa conduca FRH si ca vrea sa recladeasca baza handbalului romanesc, segmentul…

- Simona Halep a primit o veste foarte buna de la organizatorii turneului Premier de la Dubai. Românca a primit un wild card. Turneul din Dubai va avea loc în perioada 19 - 25 februarie, iar Wozniacki, actualul lider mondial, nu s-a înscris în…

- Soția lui Kamara reacționeaza dupa ce tanara care are o relație cu artistul a vorbit despre povestea lor, in cadrul emisiunii de la Kanal D. Madalina, in varsta de 24 de ani a declarat ca l-a cunoscut pe interpret in mall. Intr-o postare recenta pe contul de socializare tanara a ținut sa precizeze…

- Ce este Inteligența Artificiala? Dar Machine Learning? Cum e capabil un telefon echipat cu o Unitate de Procesare Neurala sa faca mult mai mult și ce îl face mai eficient decât altele? E timpul sa afli totul despre viitorul disponibil în prezent! Ce este “Inteligența…

- Marian Dima Posesor al licentei „PRO”, ploiesteanul Valentin Sinescu face parte din organigrama Scolii Federale de Antrenori din cadrul Federatiei Romane de Fotbal! Sinescu, fost” principal” in Liga I la Astra si Petrolul, tehnician care a pregatit mai multe echipe din judet – precum Conpet, Tricolorul…

- Un asteroid gigant va trece pe langa Pamant pe 4 februarie. 2002 AJ129 este clasificat ca fiind un ”asteroid potential periculos” de catre NASA si va trece pe langa planeta noastra cu o viteza de 107.826 de km/h. Asteroidul are o latime de 1,1 kilometri, fiind mult mai lung decat Burj Khalifa din Dubai.…

- Regele Abdullah al Iordaniei si-a exprimat, duminica, ingrijorarea fata de decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a precizat ca singura solutie a conflictului israeliano-palestinian ar fi coexistenta pasnica a doua state, relateaza site-ul Reuters.

- Un asteroid gigantic, care este mai mare decat cea mai inalta cladire din lume, Burj Khalifa, va trece pe langa planeta noastra in aproximativ doua saptamani, scrie libertatea.ro. Citeste si NASA a reusit sa repuna in functiune patru propulsoare ale sondei Voyager 1. Nu mai fusesera utilizate…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Asteroidul lat de 1.1 kilometri este mai mare decat cea mai inalta cladire de pe pamant, Burj Khalifa din Dubai, Emiratele Arabe Unite, care are o inalțime de 800 de metri. Obiectul spațial se afla pe o traiectorie care il va aduce aproape de Pamant, trecand pe langa Terra la 4 februarie, la o distanța…

- Automobilele alimentate cu lumina solara au fost un vis pe care multi il credeau imposibil de realizat. Dar inventatorii din spatele Lightyear One au facut exceptie de la aceasta, anuntand ca in 2019 vom avea prima masina de acest fel.

- Daca am vorbit despre Andreea Visoiu si despre destinatiile ei de vacanta, trecem in revista si locurile in care se distreaza Robert Visoiu, talentatul pilot argesean. Acesta s-a distrat in vacanta alaturi de un coleg de echipa alaturi de care a concurat in sezonul anterior din FIA Formula 2. Pitesteanul…

- Spectacolul de lumini proiectat de Anul Nou pe Burj Khalifa din Dubai a intrat in Cartea Recordurilor drept cel mai mare show de lumini si sunet prezentat pe o singura cladire.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar de 1 ianuarie Citește…

- Leul a incheiat prost anul 2017, fiind ingenuncheat de euro. Moneda nationala a atins cea mai slaba cotatie in raport cu cea europeana, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6597 lei pentru un euro.Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei,…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a vorbit la final de an despre cateva dintre obiectivele pentru 2018. „Obiectivele in 2018 sunt realizarea unei productii de energie electrica de minimum 15 TWh si a unei producti...

- Dupa revoluția gadgeturilor inteligente precum brațarile și ceasurile care au devenit un plus in utilizarea telefoanelor de zi cu zi, urmatorul pas ar putea fi catre imbracamintea inteligenta, un subiect despre care se vorbește de ceva vreme, insa pana acum nu au aparut mari progrese comerciale,…

- Tinerețe. Pasiune pentru haine. Sofisticat, elegant, modern. Snobism. Iata cateva trasaturi dominante ale Londrei anilor ’50-’60. Tinerii imbracați mereu impecabil, dar care debordau modernitate, cei care veneau din suburbie, in viteza, pe o Vespa, cei care filozofau la inceput pe muzica de saxofon…

- Celebra clarvazatoarea oarba care a prezis Brexitul si atacul terorist din 11 septembrie a facut doua predictii pentru anul 2018 care vor schimba lumea intreaga, titreaza The Mirror. Cele mai multe dintre profetiile sale s-au adeverit, iar acest lucru i-a adus renumele de "Nostradamus din Balcani".

- Conform unui ordin de ministru, incepand cu anul viitor, soferii care au probleme cu inima sau diabet nu vor mai putea conduce. Deoarece riscurile unui stop-cardiac sunt mari, exista mereu un pericol crescut de accidente provocate de soferii cu probleme. Read More...

- Kaufland Romania anunța ca va majora salariul minim in companie la 2.800 de lei brut, ca urmare a trecerii la angajat a contribuțiilor aferente angajatorului. Potrivit unui comunicat al companiei, venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine crește la 2.800 lei brut pe luna, suma incluzand…

- Anul acesta trebuiau sa fie dati in folosinta 90 de km de autostrazi, insa asa cum ne-am obisnuit de ani de zile au fost terminati doar 15 km, pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva. Pentru 2018 avem promisiuni ca vor fi gata 157 de km. 0 0 0 0 0 0

- Natalia Sofia abia a implinit un an, insa Bianca Dragușanu este pregatita sa se desparta de fiica ei. Prezentatoarea TV este de parere ca Sofia trebuie invațata de mica sa socializeze. Chiar daca iși face mereu timp pentru a o scoate in parc sau la plimbare, Bianca Dragușanu este de parere ca Sofia…

- Cea mai buna performanta a sa in acest an a fost cucerirea medaliei de bronz la Campionatul European de juniori I (under 21 de ani). Vlad Luncan isi doreste un rezultat asemanator si la Campionatul Mondial de anul viitor. „Sunt onorat de faptul ca am fost desemnat cel mai bun sportiv al liceului.…

- Mihaela Buzarnescu și-a continuat parcursul impresionant din 2017. Tenismena s-a impus in finala turneului de dublu ITF de la Dubai, alaturi de partenera Alena Fomina, din Rusia. Perechea romano-rusa s-a impus in finala in fața cuplului format din Lesley Kerkhove (Olanda) și Ligia Marozava (Belarus),…

- Pentru anul urmator, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii. "Anul 2017 a fost unul destul de plin de evenimente interesante.…

- ”Aș vrea sa infirm un zvon ca iar nu sunt bani de pensii pentru anul viitor. S-a spus tot anul acesta ca in septembrie nu mai sunt bani, a trecut septembrie cu bine, s-a spus ca in octombrie vine urgia, a trecut și octombrie. Au inceput zvnourile pentru anul viitor. Avem buget suficient pentru…

- Ministerul Finantelor Publice anunta ca a fost aprobata emiterea titlurilor de stat destinate populatiei prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul programului Tezaur. Ministerul nu a precizat inca dobanda pe care o va...

- Nava a fost construita de Guangzhou Shipyard International Company Ltd si poate calatori 80 de kilometri, dupa care necesita o reincarcare de doua ore, scrie Futurism. Asa cum relateaza Clean Technica , doua ore reprezinta timpul aproximativ de descarcare al vaporului. Are o lungime de 70,5 metri,…

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB in 2018, in crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB in 2017 si 7,5% din PIB in 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor. Astfel, sa­lariile bugetarilor vor avea anul viitor cea mai ridicata pondere raportata la…

- eMAG reduceri televizoare. Magazinul online emag.ro are reduceri mari la televizoare 4K Ultra HD in aceasta perioada. eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI. Acum, chiar si televizoarele cu rezolutie de cristal 4K Ultra HD pot fi cumparate la un pret accesibil. Unul…

- Consiliul Judetean Constanta anunta, la inceputul acestui an, ca suspenda concursul de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC . Decizia a venit ca urmare a proceselor care au existat pe rolul instantelor constantene intre administratia judeteana si un…

- Cosmin Olaroiu a fost demis de Shabab Al Ahli, cu doua zile in urma, iar presa din Emirate a dezvaluit salariul uriaș pe care fostul tehnician al Stelei il avea la echipa din Dubai.Emaratalyoum susține ca Oli ajunsese sa incaseze in acest sezon 6,5 milioane de euro, fiind cel mai bine platit…

- Computerele obisnuite nu au capacitatea de a prezice modul de interactiune dintre 50 de atomi, sustin specialistii. Desi anterior acestia considerau ca problema interactiunii nu ar putea fi rezolvata nici de un supercomputer, in prezent in...

- Chiar daca vremea nu a ținut cu ei, baimarenii au ieșit din case pentru a urmari parada militara. Cu mic, cu mare, cu nelipsitul tricolor din maini, aceștia au raspuns afirmativ manifestațiilor care au marcat intrarea in Anul Centenarului. Mulți au fost prezenți și pentru a arata ca Romania are și o…

- Dorinta de crestere a cotei de piata si de acoperire a unor zone noi, in vederea extinderii afacerilor, sunt principalele argumente ale producatorilor de materiale de constructii care au in plan dezvoltarea unor fabrici noi. Asta in ciuda faptului ca unitatile de productie care functioneaza acum sunt…

- Atacantul echipei Real Madrid, Gareth Bale, s-a pregatit normal inaintea meciului cu Fuenlabrada si va reveni pe teren in partida din Cupa Spaniei, dupa o pauza de doua luni, a anuntat antrenorul Zinedine Zidane, conform Marca. La antrenamentul de luni au participat si portarul Keylor Navas…

- Zodiacul in 2018 ne dezvaluie pentru fiecare in parte care este cel mai important cadou pregatit de astre. Nimic nu este intamplator, iar anul viitor, fiecare zodie are șansa sa primeasca ceea ce ii lipsea de multa vreme! Berbec Astrele ii ajuta pe nativii Berbeci sa gaseasca partenerul ideal și sa…

- Grupul de social-democrați care lucreaza la un nou proiect pentru PSD își va face publice ideile la începutul anului viitor, a declarat joi europarlamentarul Catalin Ivan, citat de Agerpres. Potrivit lui Catalin Ivan, în jurul actualului lider Liviu Dragnea sunt tot mai puțini…

- BERBEC Anul 2018 vine cu multe oferte noi pentru tine pe plan profesional. Este foarte important, insa, sa stii ce sa alegi si cand e momentul sa faci o schimbare. Daca esti multumita de locul actual de munca, ai face bine sa incerci sa castigi o pozitie mai buna aici si nu sa te reorientezi.…

- Un senzor, o aplicație și un ceas smart. Utilizatorii nu își verifica pe ceas performanțele sportive, ci glicemia. Tehnologia schimba viețile în bine. De data aceasta vorbim despre diabetici. Un senzor atasat pe braț îi scapa pe cei care sufera de aceasta afecțiune…