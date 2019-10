Palmaresul Festivalului internaţional de umor „Ion Cănăvoiu” Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat, la Polovragi si Runcu cea de-a XXVII-a editie a Festivalului International de Umor „Ion Canavoiu”. La ediția din acest an au participat peste 140 de concurenți și invitați din Romania, Bulgaria, Moldova și Ucraina. Iata care au fost premiile acordate in urma jurizarii:Premiul pentru “Cea mai buna carte de umor a anului” (pentru volum de epigrama), acordat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj – Gheorghe Balici – Tavalugul. Premiul pentru “Cea mai buna carte de umor… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

