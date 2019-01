Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanezul are 42 de ani și la sfarșitul lunii septembrie s-a casatorit cu o timișeanca in varsta de 61 de ani. In octombrie, cei doi au mers la Serviciul de Imigrari pentru ca barbatul sa primeasca drept de ședere in Romania, in calitate de membru de familie al unui cetațean roman. „Conform…

- Un pakistanez in varsta de 42 de ani este obligat sa paraseasca Romania dupa ce a fost prins de politistii de la Imigrari ca a incheiat o casatorie de convenienta cu o romanca in varsta de 61 de ani.

- Un barbat de 42 de ani, din Pakistan, care a contestat decizia de returnare emisa de polițiștii de imigrari din Timiș a fost obligat de instanța de paraseasca teritoriul Romaniei. Anterior, polițiștii de imigrari, in urma activitaților specifice, au refuzat prelungirea dreptului de ședere pentru cetațeanul…

- Ape transformate in patinoare, stolurile de rate si gaste zburand prin ceata in lumina diminetii sau sacali si enoti furisandu-se printre copaci, scrie a1.ro. Este decorul spectaculos pe care il veti descoperi in Delta Dunarii, in iernile geroase. In lipsa vegetatiei, turistii pot vedea peste 100…

- Liderul PMP Eugen Tomac trage un semnal de alarma privind pericolul in care se afla Romania, care, conform opiniei sale, risca sa fie impinsa in afara Uniunii Europene de actuala putere."Cum poate fi evitat un dezastru, cum poate fi salvata Romania de sub amprenta lui Dragnea? Pe 1…

- Pompierii au intervenit la un incendiu in apropiere de Sibiu, cu trei autospeciale. Salvatorii au fost insa uimiți sa constate ca fumul gros care ieșea dintr-un apartament nu provenea de la un focar ci, cel mai probabil, de la o cratița uitata pe foc. Trei echipaje de pompieri și o alta mașina de la…

- Mesajul care a aparut pe pagina de Facebook a Seismic Center privind producerea unui cutremur pe data de 28 octombrie, informație ce s-a adeverit, a starnit isterie in mediul virtual, iar acum reprezentanții contului de socializare au oferit detalii despre metoda pe care o folosesc pentru a determina…

- Documente atasate: STUDIU: Oamenii vor ca autoritatile sa le ofere fumatorilor alternative mai bune Fumatul ramane una dintre problemele majore de sanatate publica alaturi de obezitate, alcoolism și consumul de opioide. Mai mult, sondajul multinațional arata o susținere clara a rolului pe care il…