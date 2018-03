Stiri pe aceeasi tema

- Jeleurile cu smirna, minibomboanele de ciocolata cu activitate antibacteriana sau painea cu faina din seminte de urzici sau ciuperci se numara printre zecile de produse ce vor fi prezentate de studentii Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj (USAMV) la Salonul „Pro Invent…

- Aproape 45 de proiecte ale studentilor si cadrelor didactice de la Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor, din cadrul USAMV Cluj-Napoca, vor fi prezentate publicului si specialistilor la Salonul International al Cercetarii, Inovarii...

- Rosiile sunt colorate peste noapte. Aceste legume aduse din import si ajunse pe rafturile supermarketurilor din Timisoara sunt vopsite cu o super tehnologie, dupa cum explica rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara...

- Parteneriat intre USAMV si secția de echitație a CS Universitatea Cluj Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii ( FZB), din cadrul Universitații de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, și Clubul Sportiv Universitatea Cluj au pus bazele unei colaborari in ceea ce privește…

- Masini si animale din ciocolata si martipan, umplute cu o crema cu bacterii probiotice, benefice pentru sanatatea celor mici, au fost create, cu ajutorul unei imprimante 3D, de studenti ai Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina...

- Ciocolata ar putea deveni un "vehicul" in aportul de bacterii probiotice necesar in alimentatia copiilor, aceasta combinatie fiind studiata de o echipa de tineri cercetatori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca, a informat, miercuri, conducerea institutiei…

- Figurine 3D de ciocolata imbunatatita cu bacterii, create la USAMV Cluj Ciocolata ar putea deveni un "vehicul" in aportul de bacterii probiotice necesar in alimentatia copiilor, aceasta combinatie fiind studiata de o echipa de tineri cercetatori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina…

- Înalta distinctie va fi înmânata de catre Michèle Ramis, Ambasadorul Republicii Franceze în România, în cadrul unei ceremonii care va avea loc marți, 13 martie, ora 17, în Aula ”Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din…

- Fotbalistii de la CSM Campia Turzii incep seria meciurilor din returul Ligii a IV-a, cu o deplasare la Cluj-Napoca, acolo unde sambata 10 martie, incepand cu orele 11.00, vor juca cu formatia secunda a Universitatii din localitate, intr-o partida ce conteaza pentru etapa a 17-a. Read More...

- Domnisoara care ne-a lasat cu gura cascata saptamana aceasta se intituleaza Diana Elena Alexandru, este studenta la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara si locuieste in Iasi. Frumoasa noastra studenta este foarte apreciata de comunitatea tinerilor masculi “feisbucisti” din oras,…

- Conducerea municipalitații a facut public cine sunt cei cinci oameni care vor verifica indeaproape daca la nivelul Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana sunt respectate anumite reguli, care vor fi intocmite tot de ei. Vorbim despre oameni care sunt profesori universitari, patru la numar,…

- O sala plina și aplauze necontenite pentru unul dintre cei mai buni actori romani, la Timișoara. Marcel Iureș a devenit, de luni, Doctor Honoris Causa al Universtiații de Vest din Timișoara. El le-a spus studenților sa ii urmeze calea, sa invețe bine limba romana și o impartașeasca. Mai mult, el a transmis…

- Cum faci afaceri pe banii altora la Cluj. 40.000 de euro gratis Trei intreprinzatori clujeni au fost cooptați intr-un program prin care intreprinzatorilor cu idei de afaceri in domeniile agrobusiness, mobilier și IT li se ofera pana la 40.000 de euro din fonduri europene pentru a și le transpune in…

- Universitatile din Iasi au o cu totul alta deschidere fata de examenele impuse de minister la admiterea la studii de licenta in ultimii ani, in special in acele domenii in care s-a dovedit faptul ca exista si o cerere mare din partea studentilor. Din acest punct de vedere, cel mai recent exemplu este…

- GEA Strategy & Consulting, parte a grupului Civitta, alaturi de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, Universitatea Oradea, Cluster Mobilier Transilvan, AgroTransilvania Cluster, ARIES Transilvania / iTech Transilvania Cluster si Impact Hub Bucuresti lanseaza…

- Doi studenti de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca au realizat, in premiera, un pantof de ciocolata cu ajutorul unei imprimante 3D, care poate fi umplut cu crema, dulceata, praline, transmite corespondentul...

- Iubitorii sportului si in special al voleiului din Campia Turzii, au putut urmari timp de doua zile, in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din localitate, turneul IV interjudetean, seria F, din Divizia Nationala de Minivolei Masculin, turneu la care au participat patru echipe, respectiv CSM Campia Turzii,…

- Proiect pentru misiuni spatiale, derulat la USAMV Cluj: Tratarea apei reziduale pentru cresterea plantelor Proiectul de tratare a apei reziduale de la toalete, care apoi este folosita in cultivarea plantelor in mediu controlat, este derulat de un cercetator de la Universitatea de Stiinte Agricole…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca va gazdui, la 21 februarie, prelegerea specialistului de la Agentia Spatiala Europeana, Christophe Lasseur, despre proiectul MELiSSA si cei peste 25 de ani de cercetare in dezvoltarea sistemelor de sustinere a vietii in misiuni…

- Cea de a 9-a editie a conferintelor TEDxEroilor se va desfasura anul acesta intre 4 si 6 mai la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicate ideilor si inovatiei, iar tema acestei editii este Mind the gap. Astfel, vor fi discutii in jurul termenului englezesc "gap", care…

- Emanuel Ungureanu, pe fondul neregulilor descoperite la Clinica Pediatrie 4, atrage atenția politicienilor care ar trebui sa aiba grija de clujeni. „Priviți aceste imagini de coșmar din exteriorul și interiorul Clinicii Pediatrie 4 din Cluj-Napoca! Domnule Tișe, domnule manager…

- Casa de Cultura a Studenților vrea sa afle care sunt gusturile studenților Universitații „Ștefan cel Mare", precum și cele ale publicului sucevean din afara campusului, in materie de spectacole (concerte, teatru, film), acțiuni culturale sau sportive etc.Pentru a putea onora ...

- Oradea. 440 de persoane cu varsta peste 18 ani, care doresc sa demareze o activitate pe cont propriu, pot sa participe la un program de formare in vederea dobandirii de competente antreprenoriale. In cadrul unui proiect implementat de Universitatea din Oradea, prin Facultatea de Stiinte Economice,…

- In data de 12 februarie, la Primaria municipiului Timișoara a avut loc un control efectuat de Garda Naționala de Mediu – Serviciul Comisariat Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș. Reprezentanții celor doua instituții au dat termen primariei din urbea de pe Bega…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, instituție de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Cluj, invita publicul clujean duminica, 18 februarie 2018, la spectacolul folcloric de Dragobete. Evenimentul, care va reuni tineri interpreți de folclor din…

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, pe motiv ca nu s-ar fi prezentat la niciun examen. Fostul ministru a explicat...

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca, unde se inscrisese in 2016 la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, deoarece nu s-a prezentat la niciun examen. Decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa a Universitatii…

- In primele doua zile de guvernare, premierul Viorica Dancila a demis sau numit zece secretari de stat, a trecut o casa din administrarea ANAF in cea a Serviciului de Telecomunicații Speciale și i-a dat afara pe majoritatea consilierilor lui Mihai Tudose. Andreea Pastarnac La Ministerul Afacerilor Externe,…

- Adrian Oros a declarat ca actualul ministru al Educatiei, Valentin Popa, si-a gasit un secretar de stat „pe masura”, in conditiile in care au fost putini cei care au dorit sa faca parte din echipa sa.”Numirea lui Ioan Stefan Groza ca secretar de stat in Ministerul Educatiei este o rusine…

- Hub IT pentru studentii din Cluj. Cum poti aplica si ce proiecte vizeaza Primul IT Hub studentesc din Cluj-Napoca - UBB IT Hub - va incepe joi, 1 februarie, recrutarea studentilor care doresc sa contribuie la accelerarea digitalizarii sistemului de invatamant superior din Romania. Unul…

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost acuzat…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe decanul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Ioan Stefan Groza, in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. Groza, care a mai fost consilier ministerial in 2013, este, potrivit presei clujene, unul din apropiatii…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca deruleaza un proiect de 100.000 de euro, in premiera nationala, de cultivare a spanacului folosind ca fertilizant dejectiile provenite...

- Academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul UBB Cluj, neaga ca ar fi semnat scrisoarea de susținere a noului ministru al Educației, Valentin Popa. ”Eu mai am câteva luni si o sa ies la pensie, nu vreau sa ma implic în asa ceva. Nu l-am sustinut si nu-l…

- Spanac fertilizat cu dejecții de pește. Cercetarea, care reprezinta o premiera la nivelul Romaniei, este derulata in cadrul unui laborator de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, județul Cluj. Concret, dejectiile de peste sunt folosite ca fertilizant in…

- Rectorii universitaților clujene au semnat scrisoarea prin care îl susțin pe Valentin Popa în funcția de ministru al Educației. La nivelul întregii țari au semnat scrisoarea 45 de rectori, iar în Cluj au semnat: Alexandru Irimie, rectorul Universitatii…

- Timp de doua zile in acest weekend, echipa de minivolei baieti de la CSM Campia Turzii a participat la Cluj-Napoca, la turneul cu numarul 3 al seriei F din Divizia Nationala de Minivolei Masculin, editia 2017-2018. Read More...

- Deputatul social-democrat Ioana Bran a fost desemnata sa preia fraiele Ministerului Tineretului și Sportului. Lista cu noii miniștri a fost prezentata și votata in cadrul ședinței de azi, 26 ianuarie, al Comitetului Politic Executiv al PSD. Ioana Bran este absolventa Facultații de Stiinte Economice…

- O familie din localitatea Gura Idrici, comuna Rosiesti, trece prin cea mai teribila drama posibila: fiica lor de 19 ani, studenta la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi, Iuliana Valeria, a decedat intr-un spital din Bucuresti.

- P​e numele barbatului de 31 ani, din Campia Turzii, instanța de judecata a emis mandat de arestare preventiva pe 30 de zile pentru savarșirea infracțiunii de ​t​alharie calificata. Cercetarile continua in vederea probarii intregii activitați infracționale a barbatului. Acesta a fost depus in Centrul…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, va conferentia la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In cadrul acestei manifestari…

- Cercetarea a luat în considerare date adunate în anul 2015 și a facut obiectul unui studiu doctoral realizat de Andrei chirica în cadrul FSPAC. Studiu s-a bazat pe o ancheta sociologica și a analizat cheltuielile generate în economia municipiului Cluj-Napoca prin intermediul…

- Studiaza la Cluj! VIDEO pe limba tinerilor, lansat de universitati Proiect unic prin care tinerii sunt invitati sa studieze in Cluj-Napoca. Cele sase universitati din oras au lansat un video comun ce prezinta si promoveaza Clujul studentesc. Coloana sonora este semnata de Falviu Buzila, solistul trupei…

- Biblioteca Județeana „Octavian Goga” a demarat o noua serie de activitați educative și creative destinate membrilor Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 din Cluj-Napoca. Astfel, la solicitarea beneficiarilor, biblioteca a demarat anul acesta, în cadrul programului…

- S-a nascut la Timisoara, fiind atras de natura inca de mic copil. Tocmai de aceea a ales sa invete la Liceul Silvic din Timisoara. Anii au trecut, iar fostul elev s-a angajat si timp de zece ani a lucrat in domeniul agriculturii. A fost reprezentant de vanzari, iar apoi manager de zona, urcand pe scara…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc, miercuri, pe raza localitații Copaceni.”În data de 27.12.2017, ora 12:15, un barbat în vârsta de 68 ani, din mun. Cluj-Napoca, fiind la volanul unui autoturism aflat în staționare…

- Neacordarea de prioritate pietonilor care traverseaza prin zonele special marcate se sancționeaza cu amenda și cu suspendarea permisului pe o perioada de 30 de zile. Dar pe unii soferi ii doare in cot de ce zice legea… Pe artera principala din Calea Aradului, in zona Universitații de Științe Agricole…

- Educatia si cercetarea sunt doua domenii in care nu se investeste in Romania. Trei dintre Facultatile de Silvicultura din tara au primit sprijin financiar din partea celui mai mare procesator de cherestea pentru aparatura de cercetare de care aveau nevoie. Catalin Roibu: "Din pacate in Romania…