Păduri din România, VÂNDUTE pe cel mai mare magazin online din China Un cetatean francez care detine pe teritoriul comunei vrancene Ploscuteni o suprafata de 142 de hectare de padure a pus in vanzare padurea. Intreaga suprafata a cumparat-o in anul 2007, de la mostenitorii unui boier celebru, pe nume Francu, dar acum vrea sa o instraineze, scrie adevarul.ro. Francezul a postat anuntul pe site-ul online Alibaba si cere aproape 370.000 de dolari. Volumul lemnos pe picior total este de 37.078 mc. Varsta arborilor este cuprinsa intre 60 si 90 de ani, luand in considerare ultima evaluare din 2011, potrivit anuntului de vanzare. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

